به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان ظهر سه شنبه در افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در بیمارستان فوق تخصص رضوی مشهد اظهارکرد: برای گسترش حوزه گرشگری سلامت نیازمند وصل حلقه های بازاریابی، اطلاع رسانی و تسهیل در ارائه خدمات به یکدیگر هستیم.

وی گفت: متأسفانه در بخش اطلاع‌رسانی و بازاریابی با توجه به ظرفیت‌های عظیم گردشگری و بهداشت ضعیف عمل کرده‌ایم و در واقع نگاه ما به گردشگری سلامت نگاه مهندسی زنجیره خدمات نبوده است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور افزود: حلقه مفقوده و عدم مهندسی زنجیره‌وار در توسعه روابط ملل اسلامی و گردشگری عامل مهم آسیب‌پذیر بودن بدنه روابط کشورها و گردشگری سلامت به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری و سلامت دارند اظهارکرد: توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان از نخبگان علم پزشکی ایرانی و اسلامی بهره می برند که البته استفاده و مدیریت صحیح از این ظرفیت ها برای توسعه گردشگری سلامت و درمان ضروری است.

نهاوندیان با تاکید بر لزوم توسعه روابط و یکپارچگی ملل اسلامی اظهارکرد: یکی از رویکردهای این کنفرانس استمرار و همت ملل اسلامی در توسعه روابط در حوزه سلامت و درمان است.

نهاوندیان با اشاره به لزوم ایجاد فضای رقابتی سالم در توسعه گردشگری سلامت بیان کرد: ارتباط میان بخش دولتی و بخش خصوص موجب افزایش کارآمدی و بهره‌وری در ارائه خدمات می شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه بخش‌های دولتی باید سیاست‌گذاری و نظارت و بخش خصوصی نیز باید تصدی‌گری را در گردشگری سلامت برای خود تعریف کنند اظهار کرد: برای توسعه گردشگری سلامت باید فضای رقابت سالم در بین کشور های اسلامی ایجاد کنیم.

وی نقش بخش‌های خصوصی و اتاق‌ها در توسعه گردشگری سلامت بسیار حائز اهمیت ذکرکرد و افزود: کشورهای اسلامی برای پر کردن حلقه مفقوده در حوزه گردشگری سلامت نیازمند اتحاد و همکاری هستند.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که برداشتن گامی در مسیر اتحاد و همکاری ملل اسلامی به منزله عزت و ارتقاء اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی است، اذعان داشت: کشاورزی، صنعت و خدمات سه بخش مهم اقتصاد هر کشور محسوب می‌شوند و این سه شاخصه در توسعه یافتگی اقتصاد کشورها نقش اساسی ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه کشورهای اسلامی باید بخش خدمات را توسعه دهند و متکی به بخش های کشاورزی و صنعت نباشند افزود: کشورهای صنعتی با ارتقای سطح خدمات خود می توانند بخش تولید و اشتغال را توسعه دهند.

وی بیان کرد: اکو در توجه به توسعه روابط کشورهای اسلامی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان کمرنگ ظاهر شده و امروز در این کنفرانس خواستار نگاه ویژه کشورها به مقوله توسعه روابط ملل اسلامی هستیم.