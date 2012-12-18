20 کمیته برای برگزاری مراسم دهه فجر در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر سه شنبه در ستاد دهه فجر شهرستان همدان افزود: امسال با توجه به نیاز شهرستان و وضعیت آن، برنامه بومی سازی شده و اعضاء کمیته ها مشخص شده است.

قهرمانی مطلق عنوان داشت: این کمیته ها شامل کمیته امنیت، فرهنگیان و دانش آموزان، کمیته کودک و نوجوان و کمیته ورزش و جوانان و کمیته ارزیابی و غیره است.

وی بابیان اینکه امسال 34 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، افزود: سه شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بیش از پیش در برنامه ها برجسته خواهد شد.

شیعه هراسی که در ذهن غربیان جا گرفته باید از بین برود

وی اظهار داشت: با تدوین چهره انقلاب اسلامی ایران برای دنیا، می توانی ایران هراسی و شیعه هراسی را که در ذهن غربیان جا گرفته از بین برد.

فرماندار همدان به شعار امسال اشاره کرد و گفت: مسئولین اجرای برنامه های دهه فجر باید صرفه جویی اقتصادی را در برنامه ها جای دهند.

وی تاکید کرد: باید از برگزاری همایش ها و مراسم پر هزینه و کم تاثیر تا حد امکان خودداری شده و هدایای امسال سمت و سوی معنوی داشته باشد.

قهرمانی مطلق از دستگاه های خدمت رسان از قبیل نیرو انتظامی و بهداشت و درمان خواست تا در دهه فجر تا جایی که امکان دارد، رسیدگی به امور مردم تسهیل و تسریع شود.

پیشرفت های علمی کشور مرهون کار آمدی جمهوری اسلامی است

وی اظهار داشت: پیشرفت های علمی و فن اوری امروز کشور در اثر خودباوری جوانان ایرانی و کارآمدی جمهوری اسلامی است.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای اعلام گوشه ای از توانمندیهای کشور است، عنوان داشت: در کشور اتفاقات خوبی در حوزه های تولید ابر رایانه ها، کشتی های اقیانوس پیما و تولید واکسن ها و رادیو داروها و پرتاب ماهواره رخ داده که همه اینه به برکت انقلاب اسلامی و خود باوری جوانان است.

وی با تاکید بر اینکه نقش محوری و برجسته مردم را در پیروزی انقلاب و حضور در صحنه های مختلف و مقاومت در برابر تهدیدها و تحریم های دشمنان نباید نادیده گرفت، گفت: همه باید دینی را که در مقابل مردم بر گردن ماست ادا کنیم.

وی در ادامه به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در استان اشاره کرد و گفت: استان همدان میزبان شش شهید گمنام است.

وی با بیان اینکه مراسم استقبال از این شهیدان از ساعت 16 امروز از ابتدای بلوار نیرو انتظامی آغاز می شود، افزود:

فردا پیکر پاک دو شهید گمنام بعد از اجرای مراسم بدرقه و وداع به سمت دانشگاه علوم پزشکی همدان و پیکر شهید یارم طاقلو به سمت گلزار شهدا تشییع می شود.