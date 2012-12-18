گردشگران حوزه سلامت در ایران تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با اشاره به اقدامات وزرات امور خارجه برای جذب گردشگر سلامت به کشور افزود: صدور ویزا برای سایر کشورها و ارائه خدمات بیمه ای برای توریست های عازم ایران برای درمان از اقدامات انجام شده امور خارجه در این زمینه است.

وی با بیان اینکه توریست درمانی با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر می شود افزود: برای توسعه و افزایش صنعت گردشگری سلامت نیازمند بهره مندی از ظرفیت های اسلامی مختلف کشور های اسلامی هستیم.

وی تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت های حوزه گردشگری سلامت بزودی شاهد حضور بسیاری از بیماران برای معالجه به کشور های اسلامی هستیم.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد نیز اظهار کرد: تا کنون 70 کنگره علمی، تخصصی در بیمارستان رضوی برگزار شده است.

سعید عبدالحسینی با بیان اینکه برگزاری سومین کنفرانس گردشگری سلامت بر پایه تحقق منویات رهبری مبنی بر حفظ وحدت در بین کشور های اسلامی برگزار می شود، افزود: رکن اصلی این دوره از کنفرانس ایجاد همبستگی بین کشور های اسلامی است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد اظهار داشت: امید است با برگزاری چنین کنفرانس هایی کشور های اسلامی بی نیاز از اعزام بیماران به کشور های اروپایی شوند.

عبدالحسینی به ویژگی سومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور مسئولان بلند پایه درمانی کشور های اسلامی ویژگی خاص برگزاری این دوره از کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی است.