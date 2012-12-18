شهرداری صالح آباد دستگاه برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد

اسماعیل نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور قطع اگر پژوهش و مطالعات بیشتر در فعالیتهای شهری در دستور کار قرار گیرد، این بخش توسعه می یابد.

وی افزود: واحدی تحت عنوان مطالعات و تحقیقات شهری در این شهرداری راه اندازی شده است تا خروجی فعالیتهای خود را از طریق افکار عمومی نیازسنجی کند.

این مسئول ادامه داد: در این واحد مجموعه شهرداری در راستای اجرای هر پروژه ای، مطالعاتی را در خصوص عملیاتی کردن آن و خروجی قبل و بعد تحقیقاتی را انجام داده است.

شهردار صالح آباد یادآور شد: در مرحله اول مناطقی که نیازمند خدمات مطلوب شهری هستند، بررسی و بعد از شروع و تکمیل آن شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.

نعمت زاده در ادامه همچنین با اشاره به جایگاه پژوهش در امر مطالعات شهری نیز گفت: مدیران شهری باید بتوانند در زمینه پروژه های اجرایی و یا راکد خود مطالعات لازم را انجام دهند.

وی همچنین به ارتقای کیفیت زندگی شهری در امر پژوهش و مطالعات شهری اشاره کرد و افزود: اینگونه برنامه ریزیها در قالب پژوهش و مطالعات شهری می تواند پیوند ناگسستنی با شهروندان مهیا سازد همچنین پیوند عاطفی بین مسئول و شهروند خود یکی دیگر از علل موفقیت مسئولان به شمار می رود.