مجتمع آبرسانی روستاهای قشم تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید ار روند اجرایی پروژه های در دست اجرای آب روستایی در قشم، خاطرنشان کرد: این طرح از سال 1381آغاز شده وتا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد . حمزه پورحجم عملیات بالغ بر 832 کیلومتر خط انتقال وشبکه توزیع و 12 هزار و 500 متر مکعب مخزن آب و شش باب ایستگاه پمپاژ عنوان کرد.

وی اعتبار مصوب این طرح را درسال گذشته بیش از 154 میلیارد ریال عنوان کرد وگفت: تاکنون بیش از60 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

حمزه پور ادامه داد:شهرستان قشم با 66 آبادی وتعداد 54 روستا جمعیتی معادل 12932 خانواروتعداد 12 روستا با جمعیتی معادل 81 خانوار را تشکیل می دهد که همه آنان فاقد آب آشامیدنی و بوده و آب آبشرب روستاها از طریق آبشیرینکن ها تامین می شود.

وی ابراز امیدواری کرد:طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری و زودتر از برنامه ، پروژه مورد نیازبه بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان طرح آبرسانی روستاها را متضمن رفع یا کاهش مهمترین تنگنا و محدودیت موجود برای ساکنین روستاها دانست و افزود: این طرح تامین آب مورد نیاز شهرکهای صنعتی مناطق آزاد قشم را تامین می کند و علاوه بر آن، چند شهرک صنعتی درمسیر روستاهای این شهرستان قرار خواهد گرفت که در صورت اجرای طرح آبرسانی، مورد استفاده ساکنین این شهرکها نیز قرار می گیرد.

حمزه پور افزود: ازطریق این پروژه تامین آب کاربری های دیگری چون فرودگاه، شهرکهای مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، درمانی و نظامی ویار مراکز پیش بینی شده، صورت می گیرد.

وی جنبه اقتصادی، اجرای طرح آبرسانی روستاهای قشم را اثرات توام مستقیم وغیر مستقیم اقتصادی دانست و گفت: حذف سیستم آبرسانی با تانکرهای سیار در منطقه سبب ممانعت از صرف هزینه های هنگفتی به ازای هر مترمکعب آب می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان اظهارداشت: با توجه به توسعه عمران وآبادانی روستاها که یکی از راههای دست یابی به پیشرفت و توسعه و همچنین از مفروضات و متغیرهای اساسی مورد تاکید در سند توسعه استان و برنامه ریزی های منطقه ای به شمار می رود، یکی از اولویت های برنامه کاری مسئولان استان است که به دنبال ایجاد تاسیسات آبرسانی، زمینه توسعه پایدار روستاها و نگه داشت جمعیت این مناطق را فراهم نموده و رضایت مندی مردم از زندگی را نیز افزایش می یابد.

شهرستان قشم تنها شهرستان کشور است که هیچ کدام از روستاهای آن دارای آب لوله کشی شرب و بهداشتی نیست و منبع تامین آبشرب این روستاها از آبشیرینکن با ظرفیت تولید آب 18 هزار مترمکعب در روز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی، شرکت مبنا در دست اجراست.