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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

صدوقی در گفتگو با مهر:

بسیاری از تصوف‌ها تابع عرفان‌های کاذب هستند

بسیاری از تصوف‌ها تابع عرفان‌های کاذب هستند

قم - خبرگزاری مهر: استاد ادیان و مذاهب گفت: با یک سلسه شناسی از تصوف می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر آنها تابع عرفان‌های بی‌ریشه و کاذب بوده اند.

دکترمنوچهر صدوقی در حاشیه نشست علمی "چیستی سلسله در تصوف و ارتباط آن با ائمه اهل بیت(ع)" که در سالن امام موسی صدر برگزار شد، گفت: سلاسل صوفیه از قدیم الایام وجود داشته‌اند، ولی هیچ کدام تعریف درستی از سلسله و ریشه خود ارائه نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حال باید دید که صوفی‌گری با مبانی شیعه امامی سازگار است یا خیر؟ تصریح کرد: ما شیعیان به دوازده امام معتقدیم و بر این مبنا اعتقاد داریم که در هر عصری امامی وجود دارد که چه ظاهر و چه غایب کلیه امور شیعیان را اداره می کند. درحالی که تاریخ بارها ثابت کرده است که بسیاری از بزرگان تصوف شیعه در تبعیت خود از امام شیعیان سستی نشان داده اند.

وی با اشاره به وجود همین مشکل در زمان حال نیز گفت: در زمان حال نیز کسانی که خود را قطب می‌دانند با توجه به این‌که در عصر غیبت زندگی می‌نمایند، می‌بایست منصب خود را از امام زمان(عج) گرفته باشند، حال آیا این افراد خود را به امام عصر (ع) نسبت می‌دهند یا به قطب پیش از خود که او هم خود را به قطب پیشین نسبت می‌دهند و این سلسله ادامه دارد تا به یکی از امامان برسد.

وی در پایان تأکید کرد: بحث تسلسل با این شدت و غلظت از اواخر دوره صفویه مطرح شده است و بحث وحدت نیز از همین زمان مورد توجه قرار گرفته ولی پیش از آن بحث وحدت وجود نداشته و یک قطب گاهی به چند سلسله هم تعلق داشته است کما این‌که در حال حاضر نیز در تصوف اهل سنت چنین است.

کد مطلب 1769548

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