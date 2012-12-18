شهدا در چندقدمی همدان/ "ستارگان خاکی" رهسپار دیار خود می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز روز دومی است که کاروان "ستارگان خاکی" پس از عبور از مسیر 313 کیلومتری و گذشتن از 40 نقطه از توابع و روستاهای شهرستانهای فامنین، رزن و کبودراهنگ رهسپار روستای علیصدر کبودراهنگ شده اند.

کاروان ستارگان خاکی پس از رسیدن به روستای علیصدر و استقبال توسط مردم به سمت بخش گل تپه حرکت کرده است.

در این بخش پس از مراسم استقبال، شهدا با یکدیگر وداع کرده و می روند تا مردم شهرستانهای تویسرکان، رزن و همدان از وجود معنوی آنها بهره مند شوند.

دو شهید گمنام و یک شهید با نام به شهرستان همدان منتقل می شوند

ساعت دو بعداز ظهر امروز دو شهید گمنام به شهرستان تویسرکان و دو شهید گمنام و یک شهید با نام به شهرستان همدان منتقل می شوند.

شهدای گمنام از مناطق جزایر مجنون، فاو، شمال قصر شیرین مربوط به عملیاتهای والفجر، خیبر و ثاراله رخ از خود نشان داده و پاسخ دل حزن دیده خانواده و مردم را دادند.

دو شهید گمنام پس از انتقال به شهرستان تویسرکان یکی به سمت مسجد اعظم تویسرکان و دیگری رهسپار منطقه خرمرود و دهستان اشتران خواهند شد تا از ساعت 4 بعدازظهر تا 8 شب در مراسم یادبود و بزرگداشت شرکت کنند.

دو پیکر شهید گمنام تویسرکان در ساعت 9شب به سمت دانشکده فنی تویسرکان می روند تا مراسم وداع و احیا در آنجا برگزار شود.

دو شهید گمنام و شهید "ایمانعلی یارمطاقلو" در ساعت 4 بعداز ظهر وارد شهرستان همدان شده تا از ابتدای بلوار نیروی انتظامی بر فراز دستان پر مهر همدان به سمت حسینیه ثاراله سپاه انصارالحسین(ع)همدان تشییع خواهند شد.

از ساعت 5 و 30 دقیقه تا 7 شب مراسم وداع با شهدا به همت هیات رزمندگان استان همدان در حسینیه ثاراله سپاه ناحیه همدان برگزار خواهد شد.

ایمانعلی فرزند یوسف یارمطاقلو شهید دوم خانواده است

ایمانعلی فرزند یوسف یارمطاقلو شهید دوم خانواده است که در قالب یگان بسیج به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و در عملیات ثاراله منطقه قصرشیرین در مرداد ماه 1361 به شهادت نایل آمد.

پس از برگزاری مراسم وداع، ساعت 8 و 30 دقیقه شب شهید "ایمانعلی یارمطاقلو" به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) منطقه خضر منتقل خواهد شد تا مرحم زخم سالها دوری از خانواده و دوستان خود باشد .

همزمان امشب دو شهید گمنام به مسجد دانشگاه بوعلی سینا همدان منتقل می شوند تا در مراسم بزرگداشت این دانشگاه شرکت کنند.

در نهایت ساعت 9 و 30 دقیقه امشب شهدا به هنرستان شهید اندیشه مریانج برای مراسم وداع منتقل می شوند.

دو شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی همدان دفن خواهند شد

فردا چهارشنبه از ساعت 9 صبح مراسم تشییع پیکر سه شهید از میدان امام زاده عبداله همدان به سمت میدان امام (ره) آغاز خواهد شد که شهید یارمطاقلو برای تدفین به گلزار شهدا و دو شهید گمنام نیز به دانشگاه علوم پزشکی همدان منتقل و دفن خواهند شد.

"سیروس دست" فرزند فضلعلی دیگر شهید رجعت کرده به وطن است و از بسیجیان اعزامی بوده که در تاریخ 15 مرداد 61 در عملیات ثاراله که در منطقه عملیاتی قصر شیرین اجرا شد، به فیض شهادت نایل آمد.

سیروس دست امروز ساعت 10 تا 12 در یادواره دکتر مفتح و 467 شهید شهرستان رزن شرکت داده شد و بعداز ظهر پس از انتقال به شهر قروه درجزین ساعت 3 در میان دلهای پر از عشق مردم تشییع می شود و در گلزار شهدی این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم ختم شهید "سیروس دست" در روز چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 در مسجد جامع قروه درجزین و شهید یارم طاقلو و شهدای گمنام همدان و تویسرکان روز پنج شنبه 30 آذر از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه در مسجد مهدیه همدان و مسجد دانشگاه آزاد شهرستان تویسرکان برگزار می شود.