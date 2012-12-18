دشمن درصدد ایجاد تفرقه است/ ولایت محور اتحاد مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در سومین همایش خورشید ولایت در مصلی فاطمه الزهرا (س) ایرانشهر اظهار داشت: همایش خورشید ولایت از دو سال پیش تاکنون به مناسبت 28 آذرماه سالروز تبعید رهبر فرزانه انقلاب توسط رژیم ستمشاهی به ایرانشهر برگزار می شود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در سال 1356 به دستور رژیم ستمشاهی به شهرستان ایرانشهر تبعید شدند و در حدود یک سال اقامت شان در این شهرستان ارتباط تنگاتنگی با علما و عامه مردم برقرار کردند.

وی افزود: مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان به ‌ویژه ایرانشهر هیچگاه خاطره حضور رهبر فرزانه انقلاب و کمک های قابل توجه ایشان به سیل زدگان این شهرستان در سال 56 را فراموش نمی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: رهبر ایران نماد عزت و صلابت این ملت هستند و هیچگاه قابل مقایسه با رهبران حکومت های جهانی نبوده و نیستد زیرا اکثر آنان غرق در منافع و اهداف شخصی و به دنبال قدرت طلبی هستند.

وی گفت: مسلمانان باید به صورت یکپارچه و متحد زیر پرچم اسلام جمع شوند و در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

وی با اشاره به تحریم ها و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: در حال حاضر دشمن قصد دارد با تهدید و تحریم بین ملت تفرقه ایجاد کند که باید دست در دست هم دهیم تا مانند همیشه ناکام بمانند.

حسینی با اشاره به تصویب ثبت روز 28 آذر در سالنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ایرانشهر اظهار داشت: تلاش می کنیم این موضوع را در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح و در مورد آن تصمیم گیری کنیم.