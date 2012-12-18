به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانیان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور پیشگیری از تبعات و آسیب‌های ناشی از نمک‌پاشی در سطح معابر شهری و فضای سبز که منجر به تخریب آسفالت خیابان‌ها و نیز از بین رفتن فضای سبز می‌شود ، معاونت خدمات‌شهری و اجرایی شهرداری تبریز و مناطق و سازمان‌های تابعه از سال جاری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و امکانات خودرویی اقدام به برف‌روبی می‌کند و از این طریق گامی در راستای کاهش خسارات احتمالی برداشته است.

وی همچنین با اعلام آمادگی اکیپ‌ها و واحدهای امدادی ، خدماتی و عملیاتی این مهاونت برای مقابله با بارش‌های زمستانی، از برنامه‌ریزی هدفمند این مجموعه برای کاهش حجم نمک‌پاشی در سطح معابر و خیابان‌های شهری به منظور صیانت از فضای سبز و آسفالت خیابان‌ها خبر داد.

قربانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم همکاری ومشارکت عمومی شهروندان با مجموعه مدیریت شهری در اداره بهینه شهر افزود: اکیپ‌ها و واحدهای خدمات شهری پیش و پس از بارش‌های سنگین و نیمه سنگین زمستانی اقدام به برف‌روبی و بازگشایی معابر و خیابان‌های شهری می‌کنند تا از بروز اختلال در زندگی عادی مردم ، ترددهای شهری و نیز تصادفات و حوادث احتمالی جلوگیری شود.

