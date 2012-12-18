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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

قربانیان خبر داد:

کاهش حجم نمک‌پاشی در معابر و خیابان‌های تبریز در ایام بارش برف

کاهش حجم نمک‌پاشی در معابر و خیابان‌های تبریز در ایام بارش برف

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز از کاهش حجم نمک‌پاشی در معابر و خیابان‌ها در ایام بارش برف در راستای جلوگیری از تخریب آسفالت خیابان ها در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانیان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور پیشگیری از تبعات و آسیب‌های ناشی از نمک‌پاشی در سطح معابر شهری و فضای سبز که منجر به تخریب آسفالت خیابان‌ها و نیز از بین رفتن فضای سبز می‌شود ، معاونت خدمات‌شهری و اجرایی شهرداری تبریز و مناطق و سازمان‌های تابعه از سال جاری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و امکانات خودرویی اقدام به برف‌روبی می‌کند و از این طریق گامی در راستای کاهش خسارات احتمالی برداشته است.

وی همچنین با اعلام آمادگی اکیپ‌ها و واحدهای امدادی ، خدماتی و عملیاتی این مهاونت برای مقابله با بارش‌های زمستانی، از برنامه‌ریزی هدفمند این مجموعه برای کاهش حجم نمک‌پاشی در سطح معابر و خیابان‌های شهری به منظور صیانت از فضای سبز و آسفالت خیابان‌ها خبر داد.

قربانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم همکاری ومشارکت عمومی شهروندان با مجموعه مدیریت شهری در اداره بهینه شهر افزود: اکیپ‌ها و واحدهای خدمات شهری پیش و پس از بارش‌های سنگین و نیمه سنگین زمستانی اقدام به برف‌روبی و بازگشایی معابر و خیابان‌های شهری می‌کنند تا از بروز اختلال در زندگی عادی مردم ، ترددهای شهری و نیز تصادفات و حوادث احتمالی جلوگیری شود.
 

کد مطلب 1769555

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