  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

آقای "پیروزی" به بوکاجونیورز بازگشت

آقای "پیروزی" به بوکاجونیورز بازگشت

"کارلوس بیانچی" برای سومین بار به عنوان سرمربی تیم فوتبال بوکا جونیورز آرژانتین انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس بیانچی" 63 ساله که چهار عنوان قهرمانی لیگ آرژانتین، سه قهرمانی لیبرتادورس و دو جام بین قاره‌ای را در کارنامه دارد، پیش از این طی دو مقطع در سال های 1998 و 2004 هدایت بوکاجونیورز را بر عهده داشته است. وی جایگزین "سزار فالچیونی" در این تیم شده است.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، بیانچی که در فوتبال آرژانتین به "پیروزی" شهرت دارد، با انعقاد قراردادی سه ساله به تیم فوتبال بوکا جونیورز پیوسته است.

بوکا جونیورز فصل گذشه در رقابت های قهرمانی "آپرتورا" با قرار گرفتن در جایگاه ششم به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1769559

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