قاچاقچیان پارچه خارجی در کرمانشاه به دام قانون افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مامورین انتظامی مستقر در گلوگاه شهید زنگنه (سه راهی نهاوند) در بازدید از یک دستگاه اتوبوس تعدادی طاقه پارچه کشف ، و در این رابطه پرونده ایی تشکیل و پس از سیر مراحل قانونی به شعبه قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی مستقر در گلوگاه شهید زنگنه شهرستان کنگاور ارجاع داده شد.

این گزارش حاکیست : شعبه قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی پس از بررسی اوراق و با عنایت به محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم ،اتهام انتسابی را محرز و رای به ضبط کالا در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.

قاچاقچیان البسه خارجی در تعزیرات حکومتی کرمانشاه محکوم شدند

مامورین انتظامی مستقر در گلو گاه شهید زنگنه از یک دستگاه خودرو سواری تعداد زیادی شلوار خارجی کشف ،و پرونده ایی در این راستا به شعبه قاچاق کالا و ارز گلوگاه شهید زنگنه شهرستان کنگاور ارسال گردید.

این گزارش حاکیست : شعبه مذکور پس از بررسی اوراق و با عنایت به محتویات پرونده نحوه اظهارات و دفاعیات غیر موثر ، شعبه رسیدگی کننده اتهام انتسابی مبنی بر قاجاق کالا محرز دانسته و حکم به ضبط کالای توقیفی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

ملاقات مردمی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همانند هفته های گذشته در راستای طرح تکریم ارباب رجوع صبح سه شنبه با مردم استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

این گزارش حاکیست: ایرج عزیزی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در راستای اهداف سازمانی با صبوری خاص پای صحبت تک تک مراجعه کنندگان نشسته ودر نهایت ضمن توجیه کردن آنان پرونده ها را با دقت مطالعه ودر این خصوص دستورات قانونی را صادر کرد.