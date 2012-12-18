به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه قرار بود نشست خبری محمد احمدزاده سرمربی تیم ملوان پیش از دیدار تیمش با پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی ساعت 14 امروز در محل سازمان لیگ برگزار شود، این مربی به دلایل نامعلوم در نشست خبری شرکت نکرد.

برپایه این گزارش، هرچند مارتیک خاچاطوریان مربی ملوان به جای این مربی در نشست خبری حضور یافت و دقایقی هم برای خبرنگاران صحبت کرد، اما خبرنگاران حاضر در این نشست تصمیم گرفتند به خاطر بی‌احترامی صورت گرفته، صحبت‌های این مربی را منتشر نکنند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی ساعت 16:15 روز چهارشنبه با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.