به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله بهمنی در خصوص غیبت سرمربیان تیم‌های پرسپولیس و ملوان در نشست خبری امروز سه‌شنبه ضمن بیان مطلب فوق گفت: در همه جای دنیا جایگاه خبرنگاران ویژه‌ است و باید به آنها احترام گذاشت. از وقتی که نشست‌های خبری پیش از بازی‌ها در ایران اجرایی شده، مشکلاتی به خاطر بعد مسافت و لغو پرواز‌ها به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال این مسائل دلیلی برای حاضر نشدن مربیان فوتبال در نشست‌های خبری پیش از مسابقات آنها نیست زیرا این مسائل جزو الزامات AFC است و جریمه 2 تا 5 میلیون تومانی برای مربیان غایب در نظر گرفته می‌شود.

مسئول روابط عمومی سازمان لیگ با بیان اینکه در صورت تکرار حتی می‌توان برای سرمربیان تیم‌های لیگ برتری محرومیت‌هایی را هم در نظر گرفت، در مورد بی‌تفاوتی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این مسائل تاکید کرد: تعداد بسیاری از جریمه‌های در نظر گرفته شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای مربیان به خاطر همین غیبت‌ها بوده است. به هر حال ما گزارش‌مان را به کمیته انضباطی می‌فرستیم و درصورت تکرار، محرومیت در انتظار مربیان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گل‌محمدی و احمدزاده برای حضور نیافتن در این نشست با مسئولان برگزاری این نشست هماهنگی کرده بودند، تاکید کرد: باشگاه پرسپولیس دو ساعت پیش به ما خبر داد که به خاطر مشخص نبودن وضعیت سرمربی، هیچ نماینده‌ای از کادرفنی این تیم در نشست شرکت نخواهد کرد اما از باشگاه ملوان هیچکس اطلاعی به ما نداد.

بهمنی در پایان گفت: تا این ساعت برای هیچکدام از دستیاران گل‌محمدی مجوز حضور روی نیمکت صادر نشده است و آنها نمی‌توانند در این بازی روی نیمکت بنشینند. شاید تا فردا کارتشان صادر شده و اجازه حضور روی نیمکت را پیدا کنند.