بیمارستانهای یاسوج متناسب با جمعیت رو به رشد آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله محمد حسینی ظهر سه شنبه در نشستی خبری با رسانه های استان افزود: ساختمان این بیمارستانها قدیمی هستند و جوابگوی نیازهای بیشمار بیماران نیستند.

وی بیان کرد: هم اکنون با ازدحام بیماران در بیمارستانهای این شهر مواجه هستیم و این در حالی است جمعیت این شهر به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این نیاز به امکانات درمانی بیشتر را ضرورت می بخشد.

محمد حسینی اظهار داشت: همچنین این شهر یک شهر توریستی محسوب می شود و میزان ورودی به این شهر بیش از خروجی آن است و براین اساس باید زیرساختهای درمان در این شهر افزایش یابد.

وی با اشاره به در دست ساخت بودن بیمارستان 200تختخوابی یاسوج اظهار داشت: متولی بیمارستانهای 200تختخوابی یاسوج و 96 تختخوابی گچساران وزارت خانه های دیگر هستند و دانشگاه علوم پزشکی تنها نظارت می کند.

روند احداث بیمارستان200تختخوابی رضایت بخش نیست

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: این پروژه ها جزء پروژه های مهر ماندگار هستند که باید تا خرداد 92 به بهره برداری برسند.

وی عنوان کرد: بیمارستان 200تختخوابی یاسوج طی دو سال اخیر سرعت کاری خوبی داشته وهم اکنون 60درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما ادامه کار منوط به تامین اعتبار است.

محمد حسینی اظهار داشت: هم اکنون به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت این پروژه به کندی در حال انجام بوده و رضایت بخش نیست.

وی همچنین از در دست احداث بودن ساختمان آنژیوگرافی در استان خبر داد و گفت: این ساختمان دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: دستگاه آنژیوگرافی در سالهای گذشته خریداری شده و در این ساختمان نصب می شود.

وی بیان داشت: درصورتی که تجهیزات جراحی و پرسنل متخصص مهیا شوند، جراحی قلب نیز در این شهر راه اندازی خواهد شد.

محمد حسینی عنوان کرد: تجهیزات جراحی قلب هزینه بر هستند و با تامین اعتبار و یا مشارکت بخش خصوصی این مسئله می تواند به زودی محقق شود.

حضور بخش خصوصی درحوزه درمان کمرنگ است

وی همچنین حضور بخش خصوصی در حوزه درمان را کمرنگ دانست و گفت: باید برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی تدابیری از سوی دولت اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به حوزه درمان و سلامت منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کمیت و کیفیت خدمات می شود.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین با اشاره به پروژه های دردست احداث در این استان گفت: هم اکنون برخی طرح ها از جمله دانشکده دندان پزشکی، ساختمان ستاد دانشگاه، بیمارستانهای 32 تختخوابی باشت، چرام دنا و بهمئی، مجوز پدافن غیرعامل و زیست محیطی را دریافت کرده و اقداماتی برای اخذ مجوز ماده 215 در دست انجام است.

وی افزود: برخی پروژه های این استان همچون سلف سرویس دانشگاه با 40درصد پیشرفت فیزیکی، کتابخانه دانشگاه و دانشکده های بهداشت و پرستاری، استخر دانشگاه، مسکن متخصصین در شهرهای استان، بخش سوختگی در یاسوج و گچساران در دست احداث هستند.

محمدحسینی بیان کرد: 39 خانه بهداشت نیز در روستاهای استان در دست احداث است که از 30تا 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: تا آخر امسال تعداد خانه های بهداشت ساخته شده در استان به 82 واحد می رسد.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به پروژه های مهر ماندگار در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: کلینیک درمانی بیماران در یاسوج یکی از این پروژه هاست که با 5500مترمربع زیربنا 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: زایشگاه بیمارستان امام سجاد یاسوج هم 95درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از تجهیز به بهره برداری می رسد.

محمد حسینی مراکز بستر درمانی لوداب و چرام را از دیگر پروژه های مهر ماندگار عنوان کرد و گفت: این مراکز 95درصد پیشرفت فیزیکی دارند و 840میلیون تومان اعتبار برای تجهیز آنها نیاز است.