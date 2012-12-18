تحقیق و پژوهش در مدارس باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهناز خامه چیان ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار از نمایشگاه پژوهشهای فرهنگیان کاشان افزود: باید حجم سنگین کتابها و موضوعات متنوع آن به ویژه در رشته های علوم انسانی و هنر را کاهش داده و به جای آن تحقیق و پژوهش را جایگزین کرد.

وی تصریح کرد: پژوهشهای هدفمند از دوران مدرسه و ایجاد انگیزه برای دانش آموزان می تواند الگوی زندگی آنها را در مسیر شهروند مسوولیت پذیر و نقش آفرین دچار تحول کند.

به گفته وی، تجلیل از رتبه های برتر مدارس و تشویق دانش آموزان نخبه و خلاق می تواند عاملی برای الگو پذیری دانش آموزان و مشارکت هدفمند آنها در موضوعات پژوهشی و تحقیقی در مسیر زندگی سالم باشد.

این دانش آموز نخبه کاشان اظهار داشت: علاوه بر پژوهش، درس هنر نیز در مدارس مورد توجه قرار نمی گیرد و باید جایگاه آن را به عنوان بخشی از زندگی هدفمند جدی گرفت و ارتقا بخشید.

این هنرمند کاشانی که رتبه اول جشنواره عترت و اهل بیت مشهد را دارد، تصریح کرد: توجه زنان به ویژه دختران به امر هنرآموزی در تمام رشته های آن، می تواند باعث رشد اجتماعی و افزایش مشارکت و نقش آفرینی آنها در صحنه های جامعه شود.

وی اظهار داشت: باید سطح دیدگاه و طرز تلقی مردم را نسبت به هنر حرفه ای با برپایی نمایشگاه و دوره های آموزشی اصلاح کرد و خانواده‌ها نباید سواد و تحصیلات فرزندان خود را محدود به رشته های نظری دبیرستان بدانند.

بهناز خامه چیان در سال جاری با کسب رتبه سوم رشته هنر و معماری سیزدهمین جشنواره خوارزمی، نخستین دانش آموز دختر کاشانی است که بدون کنکور به دانشگاه راه یافت.

به گزارش مهر، بهناز خامه چیان رتبه اول پرسش مهر در سالهای 87،89 و 90 در رشته طراحی، رتبه اول جشنواره محراب تا معراج کاشان، رتبه سوم جشنواره و نمایشگاه نقاشان معاصر اصفهان از جمله مقامهای این هنرمند کاشان است.