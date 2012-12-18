خوزستان از لحاظ امکانات جاده ای رتبه 14 کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش امانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار کرد: در استان خوزستان 15 هزار کیلومتر راه باید نگهداری و ایمن سازی شود که از این رقم پنج هزار کیلومتر راه اصلی و 10 هزار کیلومتر راه روستایی است.

وی با اشاره به وضعیت حمل و نقل در استان خوزستان، گفت: بیش از 12 هزار میلیون تن کالا در جاده های استان جابجا می شود که در این بخش استان رتبه دوم کشوری را دارد.

امانی با اشاره به بارگیری بیش از 20 هزار میلیون تن کالا از بنادر استان و رتبه نخست کشوری افزود: این در حالی است که خوزستان جایگاه 14 کشوری را در امکانات جاده ای دارد.

وی طول آزاد راههای استان را 90 کیلومتر و رتبه 12 کشوری و طول بزرگ راهها را 700 کیلومتر و رتبه 14 کشوری اعلام کرد و گفت: در راههای شریانی نیز تا پیش از یک ماه گذشته خوزستان در رتبه 28 کشوری قرار داشت که با توجه به اضافه شدن 600 کیلومتر به راههای شریانی استان، این رتبه تغییر می کند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از فعالیت گسترده در نقاط حادثه خیز و رفع معضلات خبر داد و گفت: جاده پل زال- اندیمشک و جاده آبادان- سربندر تا پایان سال بهره برداری می شوند و معضلات موجود در این جاده ها پایان می یابد.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر اولویت های راه و شهرسازی جاده های ایذه- دهدز، غیزانه، هفتگل و سد کارون 3 است، افزود: 51 درصد ترافیک سنگین که در هیچ جای کشور وجود ندارد در این جاده ها دیده می شود.

امانی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در راستای جاده ایذه به دهدز، افزود: در این جاده با توجه به شیب موجود درحال احداث دو تونل در کیلومتر شش تا 23 و کیلومتر 45 هستیم .

وی همچنین به جاده سوسنگرد- چذابه اشاره کرد و گفت: بهسازی این جاده نیز از دیگر اولویت های اداره کل راه و شهرسازی است.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان همچنین به آمار تصادفات در هفت ماهه اول امسال اشاره کرد: به رغم تمام مشکلات موجود اما آمار تصادفات استان خوزستان در هفت ماهه نخست امسال 9 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه عمده تصادفات در جاده های دوطرفه استان خوزستان صورت می گیرد، افزود: با توجه به این موضوع در بسیاری از جاده ها از شیارهای لرزاننده استفاده شده که باوجود اعتراضات فراوان رانندگان اما تاثیرگذاری مطلوبی در کاهش تصادفات و آمار مرگ و میر داشته است.