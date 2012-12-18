دلیل بروز حماسه 9 دی باید برای مردم توضیح داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: اینکه کار به جایی می رسد که عده ای فریب خورده استکبار در روز عاشورای حسینی به خیابانها می آیند و با کف زدن و سر دادن هله شادی به مذهب و ساحت امام حسین(ع) توهین می کنند چیزی نیست که مربوط به یکشب و یا یک ماه باشد.

وی با بیان اینکه مقدمه حماسه 9 دی جریانی است که دشمنان نظام و در راس آن آمریکای جنایتکار 20 سال روی آن کار و برنامه ریزی کردند، تصریح کرد: مقدمه حماسه پرشور مردمی در 9 دی جنبه عملی و علنی این 20 سال کارکرد استکبار جهانی بود.



فرماندار ویژه آبادان با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری که از تهاجم فرهنگی دشمن در جایی با عنوان شبیه خون فرهنگی یاد می کنند، ادامه داد: در آن زمان برخی جریانات ضد انقلابی با طرح موضوع «توهم توطئه» سعی در خاموش شدن چراغ آگاهی و بصیرت مردمی که با سخنان رهبری روشن شده بود را داشتند.

ایلخاص زاده عنوان کرد: باید هوشیار بود زیرا امکان تکرار آن با رنگ و لعابی تازه وجود دارد. موضوع بصیرت مردمی باید عمق داده شود و نمود بهتری پیدا کند.



