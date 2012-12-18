رئیس آموزش و پرورش کیش برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ظهر سه شنبه در جمع انبوه کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه و تعدادی انگشت شمارازکارکنان آموزش و پرورش کیش با اعلام این خبر گفت: طی دو سال گذشته یکی از دغدغه های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش وضعیت تاسف بار آموزش و پرورش و مدارس جزیره کیش بود.

وی عنوان کرد: مکاتبات و رایزنی های زیادی با وزیر آموزش و پرورش برای ساماندهی و تحولات در رفع مسائل و مشکلات در مدارس کیش انجام شد.

وی افزود: اعتراض ها و نگرانی های مردم در طول این دو سال و گزارش هایی که به طور رسمی وغیررسمی در مدت هفت ماهی که من مسئولیت دارم به معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص مسائل تربیتی و آموزش ارسال شده است.

رضوانی اظهارداشت: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با استفاده از اختیارات قانونی که در برنامه پنجم توسعه کشور به مدیران مناطق آزاد از سوی دولت داده شده برتمامی امور دستگاههای دولتی به جز امور دفاعی و امنیتی نظارت دارد از این رو برای ایجاد تحولات اساسی درآموزش و پرورش جزیره کیش در این حوزه وارد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش بیان داشت: با این تغییرات انجام شده امیدواریم در آموزش و پرورش کیش تحولات اساسی و مناسبی بوجود آید و مشکلات و مسائل آن مرتفع شود.

در پایان مراسمی که به همین منظور در سالن همایش های بین المللی کیش برگزار شده بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اختیارات قانونی خود در برنامه پنجم توسعه کشور رئیس آموزش وپرورش را برکنار و به جای وی مجید بزمون را به عنوان سرپرست جدید آموزش و پرورش جزیره کیش معرفی کرد.حکم سرپرستی مجید بزمون توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجائیکه این اقدام با مخالف و موافقهایی در بین کارکنان، معلمان و مردم جزیره کیش همراه بود, مجید بزمون به اتفاق هیئتی وارد آموزش و پرورش جزیره کیش شد تا رسما کار خود را آغاز کند. در زمان ارسال این خبر جلالی رئیس آموزش و پرورش جزیره کیش همچنان در دفتر کارش مشغول به کار روزانه اداره خود بود.