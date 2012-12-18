راه اندازی سرای سالمندان ویژه هنرمندان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی در نشست خبری که با حضور عزت الله انتظامی و ایرج راد ظهر سه شنبه برگزار شد، افزود: فعالیت فرهیختگان و سالمندان فعالیتهای اصلی سازمان محسوب می شود به طوری که تا کنون اقدامات موثری در این خصوص انجام داده ایم .

وی با اشاره به اینکه در نشست امروز موافقت اصولی راه اندازی سرای سالمندان هنرمند به استاد عزت الله انتظامی اعطاء شد، گفت: طی دو ماه گذشته استاد انتظامی در خواست راه اندازی سرای سالمندان و فرهیختگان ویژه هنرمندان به منظور صیانت از این افراد و نگهداری و ارائه خدمات به آنان را داشتند و ما نیز اعلام آمادگی کردیم و در همین خصوص موافقت اصولی به نام استاد انتظامی صارد شده که تقدیم وی کردیم.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: فاز اول سرای سالمندان با ظرفیت 50 نفر تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می شود که در همین رابطه نیز سه ساختمان در خیابانهای دولت، پاسداران و قیطریه درنظر گرفته شده که باید یکی از آنها انتخاب و ساخت سرای سالمندان به زودی آغاز شود.

هاشمی از راه اندازی بنیاد فرهیختگان نیز خبر داد و گفت در مرحله بعد باید بنیاد فرهیختگان به منظورنگهداری و صیانت و ارائه خدمات تخصصی به آنان راه اندازی شود و همچنین مقدمات تفاهمنامه ای با خانه تئاتر نیز فراهم شده ست.

همچنین در این نشست انتظامی نیز ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی سرای سالمندان هنرمند گفت: امروز روز بزرگی در زندگی من است و با توجه به اینکه هنرمندان پس از سالهای زیاد کار و زحمت شرایط سختی را در تنهایی می گذرانند راه ا ندازی این سرای سالمندان کمک بسیر موثری برای از تنهای درآمدن و عمر طولانی آنها خواهد بود.

وی گفت: امیدواریم هر چه سریعتر سرای سالمندان ویژه هنرمندان راه انداری و در آن خمات تخصصی و پزشکی به هنرمندان نیز ارائه گردد.

در پایان مراسم لوح تقدیر به استاد انتظامی و ایرج راد اهدا شد.