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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

راه اندازی سرای سالمندان ویژه هنرمندان در کشور

راه اندازی سرای سالمندان ویژه هنرمندان در کشور

رئیس سازمان بهزیستی از راه اندازی سرای سالمندان ویژه هنرمندان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی در نشست خبری که با حضور عزت الله انتظامی و ایرج راد ظهر سه شنبه برگزار شد، افزود: فعالیت فرهیختگان و سالمندان فعالیتهای اصلی سازمان محسوب می شود به طوری که تا کنون  اقدامات موثری در این خصوص انجام داده ایم .

وی با اشاره به اینکه در نشست امروز موافقت اصولی راه اندازی سرای سالمندان هنرمند به استاد عزت الله انتظامی اعطاء شد، گفت: طی دو ماه گذشته استاد انتظامی در خواست راه اندازی سرای سالمندان و فرهیختگان ویژه هنرمندان به منظور صیانت از این افراد و نگهداری و ارائه خدمات به آنان را داشتند و ما نیز اعلام آمادگی  کردیم و در همین خصوص موافقت اصولی به نام استاد انتظامی صارد شده که تقدیم وی کردیم.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: فاز اول سرای سالمندان با ظرفیت 50 نفر تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می شود که در همین رابطه نیز سه ساختمان در خیابانهای دولت، پاسداران و قیطریه درنظر گرفته شده که باید یکی از آنها  انتخاب و ساخت سرای سالمندان به زودی آغاز شود.

هاشمی از راه اندازی بنیاد فرهیختگان نیز خبر داد و گفت در مرحله بعد باید بنیاد فرهیختگان به منظورنگهداری و صیانت و ارائه خدمات تخصصی به آنان راه اندازی  شود و همچنین مقدمات تفاهمنامه ای با خانه تئاتر نیز فراهم شده ست.

همچنین در این نشست انتظامی نیز ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی سرای سالمندان هنرمند  گفت: امروز روز بزرگی در زندگی من است و با توجه به اینکه هنرمندان پس از سالهای زیاد کار و زحمت شرایط سختی را در تنهایی می گذرانند راه ا ندازی این سرای سالمندان کمک بسیر موثری برای از تنهای درآمدن و عمر طولانی آنها خواهد بود.

وی گفت: امیدواریم هر چه سریعتر سرای سالمندان ویژه هنرمندان راه انداری و در آن خمات تخصصی و پزشکی به هنرمندان نیز ارائه گردد.

در پایان مراسم لوح تقدیر به استاد انتظامی و ایرج راد اهدا شد.

کد مطلب 1769595

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