همایش 9 دی در رباط کریم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی، سالروز حماسه بی نظیر ملت ایران در دفاع از این مرز و بوم و خنثی کردن توطئه های دشمنان،‌ طبق برنامه ریزی قرار است که همایش بزرگی در این زمینه در شهرستان رباط کریم برگزار شود.

در این همایش شهروندان از اقشار مختلف حضوری پرشکوه خواهند داشت تا بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بکوبند.

همچنین تمامی مسئولان و مدیران شهرستان همراه و همپای شهروندان شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را سر می دهند تا پایداری خود به این نظام و رهبری را اعلام کنند.

طبق برنامه ریزی قرار است که در این همایش حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی از پژوهشگران برجسته کشور به سخنرانی پیرامون مسائل کشور بپردازد.

همایش سراسری بزرگداشت حماسه یوم الله 9 دی در قرار است که عصر جمعه 9 دی ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی (ره) رباط کریم برگزار شود.