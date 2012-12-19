حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صدور 51 جلد سند مالکیت اراضی ملی در دامغان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت: این تعداد سند مالکیت از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دامغان صادر شده است.

وی همچنین به صدور 20 جلد سند مالکیت طی سه ماهه چهارم سال 90 در شهرستان دامغان اشاره داشت و یادآور شد: این سندها برای 271 میلیون و 374هزار و 984 هکتار اراضی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سه ماهه اول سال 91 نیز تعداد شش جلد سند و در سه ماهه دوم سالجاری نیز 25 جلد سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: میزان مساحت سندهای صادر شده مالکیت از سه ماهه پایانی سال 90 و شش ماهه اول سال جاری در مجموع 329 میلیون و 632 هزار و 518 هکتار بوده است.

وی تثبیت مالکیت اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را از مهمترین اهداف صدور این اسناد یاد کرد و اظهار داشت: صدور سند مالکیت در راستای ممیزی و اجرای ماده 2 قانون حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی انجام می گیرد.

شوکتی نیا گفت: مناطق چشمه علی، آستانه، کوه سفید، سرفه کوه، فرات، حداده، کلاته ملا، بخش 8شاهرود و دهستان دامنکوه از جمله مناطقی بوده که سند مالکیت برای آنان صادر شده است.

وی همچنین در خاتمه، از کسب رتبه برتر در زمینه صدور سند مالکیت توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در سطح ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد.