حسین نجاتی با تاکید بر اهمیت فتح جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برای صبای قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش از آغاز بازی های دور برگشت مسابقات دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس باید در دیداری حساس در جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تیم ابومسلم مشهد برویم.



وی ادامه داد: در واقع این دیدار بین صبای قم و ابومسلم مشهد از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور از ساعت 13:30 دقیقه عصر روز پنجشنبه سی آم آذر ماه برگزار خواهد شد تا یک تیم به مرحله بعدی رقابت ها صعود کند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: با توجه به اینکه دو تیم صبای قم و ابومسلم مشهد در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی میزبان رقبای خود بوده اند، بالطبع باید قرعه کشی در سازمان لیگ برتر میزبان بازی رو در روی آنها در مرحله بعدی جام حذفی را مشخص می کرد.



وی یاد آور شد: به همین منظور در حضور مدیران دو باشگاه عصر روز شنبه بیست و پنجم آذر ماه قرعه کشی برای تعیین تیم میزبان دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و ابومسلم مشهد در سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال انجام شد.



نجاتی اضافه کرد: بدین ترتیب تیم فوتبال ابومسلم مشهد میزبان این دیدار شد و باید خود را برای این مسابقه حساس حذفی که روز پنجشنبه این هفته در ورزشگاه تختی مشهد قمدس برگزار می شود، آماده کنیم و انشاءالله با ارائه یک بازی خوب جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازی های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور را به دست بیاوریم.



وی ابراز داشت: برای این بازی شرایط تیم فوتبال صبای قم مطلوب است زیرا بازیکنان ما از آغاز دور جدید تمرینات خود بعد از بازی هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال تا کنون با انگیزه و آماده توانسته اند نقاط ضعف و قوت را برطرف کرده و آماده بازی های آتی شوند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: صبای قم بعد از بازی جام حذفی با تیم فوتبال ابومسلم مشهد که روز سی ام آذر ماه در مشهد برگزار می شود، بلافاصله پنج روز بعد در آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باید در خارج از خانه به مصاف تیم پیکان تهران برود، دیداری که روز سه شنبه پنجم دی ماه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

