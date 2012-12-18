نظارت 500 بازرس و ناظر بر بازار شب یلدا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله اکبری با اعلام این خبر از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان به مناسبت شب یلدا خبر داد و اظهارداشت: با نزدیک شدن به آیین سنتی شب یلدا و افزایش تقاضای خرید عمومی مردم، عده ای سودجو از نیاز مردم سوء استفاده کرده و باعث افزایش بی رویه قیمت در بازار می شوند.

وی افزود: در این راستا این طرح به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای پرمصرف در این ایام از هفته جاری در استان آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: واحدهای عرضه کننده آجیل و خشکبار، شیرینی، شکلات و میوه های مخصوص شب یلدا شامل هندوانه و انار در این طرح نظارتی مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه 200 نفر بازرس و 300 نفر ناظر افتخاری در اجرای این طرح شرکت کردند، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در اجرای این طرح، بازرسان به صورت منسجم و هماهنگ با دستگاه ها و اتحادیه های مربوطه با هدف تنظیم و رصد بازار از واحدهای صنفی بازرسی می کنند تا امسال نیز همانند سنوات گذشته، شاهد بازاری آرام برای تهیه مایحتاج مردم باشیم.

وی تاکید کرد: قیمت انواع حلوای مخصوص شب یلدا از جمله حلوای گردویی و هویچ به ازای هرکیلو 10 هزار تومان و هندوانه درجه یک نیز 1500 تومان می باشد که در صورت مشاهده قیمت هایی بیشتر از قیمت یاد شده با فروشندگان برخورد جدی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از عموم شهروندان خواست به منظور مشارکت در امر بازرسی و نظارت، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را از طریق تلفن 124 به واحد رسیدگی به شکایات مردمی اعلام کنند تا برابر قوانین و مقررات نظام صنفی با متخلفان برخورد سریع و قاطع انجام شود.