بازگشت نایب قهرمان پرش با نیزه آسیا به قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمحسن ربانی نایب قهرمان پرش با نیزه غرب آسیا با استقبال علاقمندان از رقابت‌های آسیایی بازگشت.



این در حالی است که بعد از کسب مدال از رقابت‌های پرش با نیزه دو و میدانی میادین بین المللی، آسیایی و جهانی متعدد در چند سال اخیر، این بار محمدمحسن ربانی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره پیکارهای پرش با نیزه غرب آسیا شد.



رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی غرب آسیا با رقابت دو و میدانی‌کاران 12 کشور آسیایی به میزبانی کشور امارات متحده عربی در شهر دوبی این کشور برگزار شد و بعد از مشخص شدن افراد و تیم‌های برتر این دوره با قهرمانی تیم کشورمان به کار خود پایان داد.



برای کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های پرش با نیزه این مسابقات، محمدمحسن ربانی نماینده شایسته دو و میدانی قم از مانع چهار متر و 80 سانتیمتر با موفقیت عبور کرد و با کسب مدال نقره این رشته یکی از مدال آوران ایران در این رقابت‌ها لقب گرفت.



در پایان رقابت‌های رشته پرش با نیزه، محمد محسن ربانی قهرمان ارزنده کشورمان در شرایط در رده دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد که در دوره قبل این مسابقات که در سال 2010 در شهر حلب سوریه برگزار شد، با ثبت رکورد 5 متر عنوان قهرمانی و نشان طلا را کسب کرده بود.



میزبانی صدراسیستم قم از مرحله گروهی فوتسال بانوان کشور



تیم فوتسال بانوان صدراسیستم قم با کسب عنوان سوم به کار خود در دور رفت مرحله گروهی رقابت های فوتسال بانوان باشگاه های کشور پایان داد و در دور برگشت میزبان این رقابت‌ها خواهد بود.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال بانوان فدراسیون فوتبال، چهار تیم حاضر در گروه دوم مقدماتی فوتسال بانوان کشور بازی‌های خود را به میزبانی کرمان و به شکل دوره ای با یکدیگر برگزار کردند و در نهایت صدراسیستم قم در رده سوم جای گرفت.



بر اساس گروه‌بندی صورت گرفته، تیم فوتسال بانوان صدرا سیستم قم در گروه دوم با تیم‌های فوتسال بانوان لردگان چهارمحال و بختیاری، نفت امیدیه اهواز و آراد کرمان به رقابت می پردازد تا از نهم دی ماه و بعد از انجام بازی های رفت و برگشت، از بین آنها دو تیم راهی مرحله نهایی این مسابقات شود.



جدال صبا و ارژن فارس در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال



تیم‌های فوتسال صبای قم و ار‍ژن فارس در هفته شانزدهم بازی‌های چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در شیراز به مصاف یکدیگر مِی‌روند.



بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هم اکنون تیم فوتسال صبای قم با کسب 26 امتیاز در صدر ایستاده است و تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با 25 امتیاز در رده دوم جای دارد.



گفتنی است: مسابقه صبای قم و ار‍ژن فارس در دیداری حساس از سومین هفته دور رفت چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن اختصاصی فوتسالیست‌های تیم لبنیات ار‍ژن فارس یکی از تیم‌های انتهای جدولی برگزار می شود.

