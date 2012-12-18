نبود تحقیقات در زمینه هاری و سل در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی ظهر سه شنبه در همایش هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی استان، با بیان کاربردی بودن تحقیقات در استان گفت: گلستان بالاترین گزش حیوانات وسگ را در کل کشور بود که این آمار در سالهای گذشته 12 هزار مورد در سال بود که هم اکنون به هشت هزار مورد رسیده است.

وی ادامه داد: اگر محاسبه کنیم که هر واکسن هاری بین دو نیم تا پنج میلیون تومان ووارداتی نیز هست می بینیم سالانه نزدیک به 40 میلیارد تومان تنها در همین یک زمینه دراستان هزینه شده است اما ما حتی یک تحقیقات در خصوص هاری دراستان انجام ندادیم ونمونه مشابه آن در مورد سل دراستان مشاهده می شود.

نبود نقشه راه واضح در امر پژوهش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:همه ما معتقد هستیم که بودجه های پژوهشی محدود است اما برای همین بودجه کم هم نقشه راه واضحی نداریم.

عباسی اظهار داشت: پژوهش یعنی یک نگاه نقادانه وموشکافانه به چیزهایی که افراد عادی از کنارآن گذر می کنند اما پژوهشگر به بررسی آن می پردازد تا بتواند به عنوان بهترین اثر آن را ارائه کند.



وی افزود: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام ما باید در افق 1404 جزء قدرت های برتر علمی منطقه باشیم وشاید ابتدا که مقام معظم رهبری بحث جنبش نرم افزاری را عنوان کردند برخی آن را بلند پروازانه خواندند اما اگر بتوانیم تا افق 1404 بسترهای لازم را برای رسیدن به این امر فراهم کنیم حتی زودتر از برنامه به این اهداف می رسیم.



وی بیان کرد: برای رسیدن به هدف نیازمند پژوهش های جدی تری هستیم ومسیر پژوهش ها را نیز باید تسهیل وپژوهش ها را کاربردی کنیم .



عباسی تصریح کرد: پشتوانه لازم از نیروی انسانی تامین می شود ونیروی انسانی متخصص ومتعهد باید حمایت شود وسیستم آموزشی کشور باید به سمت پژوهش پیش برود.



وی با بیان اینکه کلیه سیستم های اجرایی کشور باید پژوهش محور شوند گفت: از کشورهای پیشرفته که در امر پژوهش توسعه یافته هستند باید الگوبرداری کنیم اما باید بر اساس الگو ی اسلامی خود گام برداریم.



وی درادامه با اشاره به اینکه بودجه های پژوهشی باید افزایش پیدا کند ومدیریت بر هزینه ها نیز صورت گیرد گفت: سال قبل بودجه پژوهش دانشگاه شش میلیارد ریال بود که همه بودجه هایی که صورت می گیرد باید بر اساس اهداف باشد.