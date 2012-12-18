صادرات استان قزوین 44 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمشیدی ها ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین که با حضور فتح الله کرمانشاهی معاون سازمان توسعه تجارت کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امروز تحریم ها فرصت مناسبی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی است و باید به گونه ای حرکت کنیم تا از نفت به عنوان یک کالای استراتژیک که متعلق به نسل های آینده است تنها در امر زیربنایی استفاده کنیم.

وی افزود: توجه جدی به جایگاه صادرکندگان در شرایط کنونی موجب می شود تا بنگاههای اقتصادی بتوانند با بهره گیری از همه ظرفیت های خود بخوبی رشد کنند و با حل مشکلات اشتغال در حوزه اقتصادی نقش مهمی در کاهش ناهنجاریها که ریشه در بیکاری دارد ایفا کنند.

جمشیدی ها بیان کرد: در حال حاضر برخی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی با 30 تا 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند که اگر بتوانیم از همه این قابلیت استفاده کنیم می توانیم جایگاه صادراتی خود را ارتقاء بخشیم.

این مسئول یادآورشد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی در عبور از این مشکلات نقش تعیین کننده ای دارند.

افزایش 44 درصدی صادرات استان قزوین در سال گذشته

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی اظهارداشت: در سال گذشته با صدور 395 هزار تن کالا به ارزش 390 میلیون دلار شاهد 44 درصد افزایش بودیم.

وی گفت: در هشت ماه امسال هم 270 هزار تن کالا به ارزش 244 میلیون دلار از قزوین به کشورهای خارجی صادر شد که علیرغم تحریم ها از نظر ارزشی با سال گذشته تغییر چندانی نکرده اما از نظر وزنی دو درصد کاهش داشته است.

جمشیدی ها تصریح کرد: بیشترین کالاهای صادراتی استان در سال جاری شامل: پودر شوینده، آهن آلات، فولاد، کاشی و سرامیک، مفتول مسی، شیر خشک، شیشه، کشمش، کولرآبی، پریفرم، مواد اولیه شوینده ها، موکت، کف پوش، روغن صنعتی، چرخ خیاطی و لوح فشرده و موتورسیکلت بوده است.

این مسئول یادآورشد: همچنین میزان واردات کالا به استان از ابتدای سال جاری تاکنون 80 هزار تن کالا به ارزش 428 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 21 درصد و ارزش 25 درصد کاهش یافته است.

وی کشورهای هدف صادرات کالا از استان را عراق، ترکیه، هند، افغانستان، امارات، پاکستان، آذربایجان، سوریه، چین، ازبکستان، آلمان، تاجیکستان، ایتالیا، ارمنستان و هلند اعلام کرد.

جمشیدی ها اعلام کرد: سه کالا شامل مفتول مسی، با کاهش 56 درصدی، کاشی و سرامیک با کاهش شش درصدی و فرومولیبدن با کاهش 114 درصدی مواجه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در اعزام هیئت های تجاری به کشورهای خارجی همکاری مناسبی با اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت خارجی انجام شده و در سال جاری میزبان چهار هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای ترکیه، پاکستان، چین و عراق بوده ایم و دو هیئت نیز به روسیه و سلیمانیه عراق اعزام شده اند.

وی از تشکیل 17 جلسه پایش و شش جلسه کارگاه آموزشی خبر داد و اظهارداشت: با اجرای طرح آمایش تجارت تحت وب که کاری زیرساختی در حوزه صادرات و تجارت محسوب می شود کار ارزشمندی محقق می شود.

جمشیدی ها اظهارداشت: با اجرای طرح آمایش تجاری تحت وب که از فعالیتهای زیرساختی تلقی می شود کار ارزشمندی در حوزه صادرات و واردات انجام خواهد شد.