نامه بانک مرکزی به وزارت ارشاد/ جلوی اخلال در نظام پولی را بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی به محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون تظیم بازار غیرمتشکل پولی، مسئول تنظیم سیاست های پولی و ماخذ بر عملکرد بانکها(دولتی و غیردولتی) موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای پولی و اعتباری از جمله تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، لیزینگ ها و صرافی ها است.

برهمین اساس به منظور نظارت بر فعالیت اینگونه موسسات در راستای سیاست های پولی و حفظ سپرده گذاری، موسسات مذکور پس از احراز صلاحیت تخصصی و فردی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نموده و مجاز به فعالیت هستند؛ معذالک انجام هر گونه تبلیغات و مطبوعات و رسانه های جمعی منوط به اخذ تحریریه از این بانک است.

در ادامه این نامه می خوانیم: علی رغم ارسال نامه های متعدد به واحدهای ذیربط مبنی بر جلوگیری از هرگونه تبلیغات اعم از انتشار و چاپ آگهی های تبلیغاتی موسسات پولی فاقد مجوز در سطح نشریات کشور متاسفانه بدون توجه به این مهم انتشار و چاپ آگهی های تبلیغاتی این موسسات همچنان ادامه دارد.

در پایان این نامه درویشی از محمدزاده خواسته است، دستور دهد تا از انتشار آگهی های تبلیغاتی موسسات پولی فاقد مجوز این بانک در نشریات کشور به منظور ساماندهی این موسسات و جلوگیری از اخلال در نظام پولی کشور خودداری شود. البته در خصوص موسسات داروالمجز نیز هر گونه تبلیغات صرفا منوط به اخذ تاییدیه این بانک شود.