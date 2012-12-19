تلاش فجر برای برد مقابل "سایپای شمال"/ هواداران حمایت کنند

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: در تعطیلات نیم فصل بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی شیراز تمرینات مناسبی را سپری کرده اند به گونه ای که با انرژی و توان کافی برای بازی جام حذفی در مقابل سایپای شمال آماده هستند.

وی اضافه داد: علاوه برافرادی که در نیم فصل ازتیم فجر جداشدند به دلیل نامرغوب بودن چمن مصنوعی ورزشگاه دستغیب در بازی مقابل سایپای شمال، تیم سه مصدوم نیز دارداما با وجود تمامی مسائل و مشکلات، بازیکنان فقط برای برد به میدان مسابقه می روند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در ادامه با اشاره به لزوم حمایت هواداران از تنها نماینده فارس در جام حذفی از دوستداران واقعی فجر دعوت کرد تا در بازی مقابل سایپای شمال برای تشویق تیم و افزایش روحیه بازیکنان به ورزشگاه دستغیب آیند.

جوان ترین تیم لیگ برتر

یاوری همچنین تصریح کرد: خروج تعدادی بازیکن از لیست تیم و اضافه شدن بازیکنان جدید به تیم فجر شهید سپاسی شیراز باعث شده تا درمسابقات نیم فصل لیگ برتر، فجر عنوان جوان ترین تیم را یدک بکشد.

وی تاکید کرد: ترکیب نهایی تیم که در آن تعداد فراوانی بازیکن جوان وجود دارد به طور حتم در لیگ جاری فوتبال و لیگ های آتی باعث کسب موفقیت های فراوانی توسط نماینده فوتبال فارس در لیگ برتر می شود.