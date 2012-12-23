بازدید دانشجویان دانشگاه سمنان از شرکت ذوب فلزات فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان از شرکت ذوب فلزات فجر بازدید کردند.

در این بازدید علمی که به سرپرستی دکتر پروینی انجام شد دانشجویان با نحوه تبدیل ضایعات آهن الات به شمش های میله ای آهن با خلوص مطلوب آشنا شدند.

همچنین در این دیدار پشتوان مدیر بازرگانی شرکت ذوب فلزات فجر برای همکاری علمی با دانشگاه سمنان و پیگیری پایان نامه های دانشجویی در زمینه بازیافت و بهینه سازی انرژی اعلام آمادگی کرد.

شرکت ذوب فلزات فجر سمنان از سال 87 با سرمایه ای بالغ بر 67 میلیارد تومان به صورت سرمایه در گردش فعالیت خود را آغاز کرده و خط دوم نورد و تبدیل به محصول نهایی میلگرد آن نیز در حال ساخت است.

دوره آموزشی پیشگیری و مقابله با استرس در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

کارگاه آموزشی "استرس ، مقابله و پیشگیری" در راستای آموزش ضمن خدمت کارکنان، در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

کارشناس آموزش نیروی انسانی این دانشگاه گفت: در این دوره که با شرکت 30 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همراه بود مباحثی چون علائم استرس، رویدادهای استرس زا، واکنشهای استرسی، سنجش استرس، استرس و دفاع ایمنی، بیماری های روان تنی و درد، آموزش ایمن سازی در مقابل این پدیده، آرمیدگی، جرات آموزی، واقعیت سنجی، حل مساله، پسخوراند زیستی، تصویر سازی ذهن و ... توسط مجید گلی از مدرسین آموزش و پرورش شاهرود مطرح شد.

حسین مشکی افزود: تشخیص استرس، نتایج پرسشنامه دگرگونی های زندگی (هلمز و راهه) ، بررسی رابطه استرس با دستگاه ایمنی و بیماریها و آزمونهای مربوط به این موضوع از جمله اهدافی بود که در این دوره دنبال می شد.

وی گفت: طول مدت این دوره آموزشی 16 ساعت بود و در پایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در این کارگاه اعطا خواهد شد.

برگزاری همایش "چشم اندازی بر اختلالات عصب شناختی" در دانشگاه آزاد گرمسار

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد گرمسار در همایش "چشم اندازی بر اختلالات عصب شناختی" در محل دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار گفت: گروه کار پنجمین طبقه بندی تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلالات عصب شناختی را بعنوان یک طبقه جدید از اختلالات، جایگزین طبقه اختلالات شناختی قبلی (نظیر دمانس، دلیریوم، آمنزی) کرد.

دکترعلیرضا پیرخائفی افزود: این کمیته معتقد است که در نسخه چهارم، دلیریوم، دمانس آمنزی و دیگر اختلالات شناختی گستردگی نداشته و یک مفهوم کلی را نشان نمی دهند.

وی تصریح کرد: در حالی که طبقه جدید ساده تر بوده و در برگیرنده دامنه ای از اختلالات است که تجلی اصلی آنها فقدان توانایی های شناختی است که یا ناشی از بیماری مغزی بوده و یا می توان آنها را به آن نسبت داد و این اختلالات در تمامی گستره سنی وجود داشته و کاهشی را در سطوح عالی شناختی که قبلا وجود داشته نشان می دهد.

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد گرمسار افزود: ویژگی این گروه از اختلالات وجود نقص های پایه یا عمده در شناخت بیماران است.

دکترعلیرضا پیرخائفی دانش آموخته دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و مبدع الگوی جامع خلاقیت درمانی است.

نامبرده طی چندین سال گذشته در حوزه های درمانگری عصب شناختی و سایکونوروژنتیک دوره های آموزشی و تکمیلی را طی کرده است.

حضور استاد دانشگاه سمنان در دانشگاه استنفورد

استاد دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان برای انجام فرصت مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه استنفورد حضور یافت.

علی خرمیان با رتبه استادی در دانشگاه سمنان دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیک با گرایش ذرات بنیادی انرژی های بالا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

چاپ بیش از 58 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی خارج از کشور، 73 عنوان مقاله ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی، اجرای هفت طرح پژوهشی، انتشار دو جلد کتاب، سرپرستی و مشاوره بیش از 34 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دو عنوان پایان نامه دکترای بخشی از سوابق علمی پژوهشی خرمیان است.

این استاد دانشگاه سمنان به عنوان یکی از محققین ایرانی در بزرگترین شتابدهنده ذرات اروپا در شهر ژنو کشور سوئیس از سال 2004 تا 2012 حضور داشته است.

دانشگاه استنفورد در منطقه دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا واقع است و بسیاری از شرکت های معتبر در زمینه فن آوری اطلاعات توسط فارغ التحصیلان این دانشگاه تاسیس شده اند.

دانشگاه استنفورد براساس رتبه بندی شانگ های پس از دانشگاه هاروارد مقام دوم جهان را به دست آورده است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و اداره کل اوقاف استان سمنان

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و اداره کل اوقاف استان سمنان با هدف تقویت فعالیت های قرآنی دانشجویان بین این دو نهاد امضا شد.

دکتر خیاطیان، رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان در نهمین جلسه شورای فرهنگی این دانشگاه با بیان وظایف شورای فرهنگی استان و برنامه های پیش روی این شورا، هدف از اجرای این تفاهم نامه را ارتقاء سطح همکاری های متقابل در نشر فرهنگ و معارف دینی و قرآنی، با برگزاری کلاس های آموزش عمومی، مفاهیم قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم، طرح ملی حفظ قرآن کریم و برگزاری مسابقات قرآن کریم خواند.

خیاطیان، استان سمنان را جزء استان های فرهنگی کشور دانست و گفت: دانشگاه پیام نور این استان، طبق ارزیابی های انجام شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، جزء 10 دانشگاه برتر دانشگاه های پیام نور کشور در زمینه های فرهنگی شناخته شده است.

حجت الاسلام واحدی نیز در این جلسه، ابراز داشت: مقام معظم رهبری انتظار دارند در سال های آتی 10 میلیون حافظ قرآن و همین طور 10 میلیون قاری قرآن داشته باشیم که سازمان اوقاف نیز عهده دار بخشی از این فعالیت گسترده است.

چاپ مقاله مشترک آی اس آی عضو هیئت علمی واحد گرمسار با ریاضی دان کره ای

مقاله دکتر اباصلت بداغی عضو هیأت علمی گروه علوم پایه واحد گرمسار تحت عنوان On the stability of *-derivation on Banach *-algebras با همکاری پروفسور چونکیل پارک از دانشگاه هان یانگ کشور کره جنوبی در مجله ISI Advances in Difference Equations درسال 2012 به چاپ رسید.

این مجله دارای ضریب تاثیر 85 درصد بوده که توسط ناشر Springer منتشر می شود.

سومین حلقه علمی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شاهرود تشکیل شد

همزمان با هفته پژوهش سومین حلقه بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شاهرود در ترم جاری با حضور اساتید و اعضائ هیئت علمی عضو بسیج اساتید تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص راهکارهای عملی و اجرایی در عرصه هایی چون وحدت حوزه و دانشگاه، استفاده از موضوعات پژوهش کاربردی در مناسبت های علمی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی، بومی سازی علوم با توجه به رشته های مختلف اساتید، چاپ و انتشار فعالیت های پژوهشی، اعضاء هیئت علمی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد جهت همفکری اساتید دانشگاه با حوزه های علمیه جلسات مشترکی در قم، مشهد و شاهرود با اساتید و علمای حوزه تشکیل شود.

بازدید از دفتر همکاریهای حوزه و دانشگاه و فرهنگیان علوم اسلامی، از دیگر برنامه ها ی آتی این حلقه های علمی است.

سالانه 22 هزار مقاله علمی در کشور ارائه می‏شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: میزان ارائه مقالات در خصوص مسائل علمی در کشور 22 هزار مقاله است.

مجید جدیدی در کمیته علمی که با حضور اعضای بسیج جامعه پزشکی استان در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: با روحیه انقلابی که در بسیج است اساتید ماموریت‌های علمی خود را پرنگ‌تر جلوه دهند.

وی با بیان اینکه در زمینه ارائه مقالات علمی پیشرفت کرده‏ایم، افزود: ولی در عملیاتی کردن این مقالات و تبدیل مقالات علمی به تولیدات علمی، عقب هستیم و باید در این زمینه هم تلاش بیشتری صرف شود.

ابراهیم یعقوبی مسئول بسیج جامعه پزشکی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: افزایش توانمندسازی اساتید بسیجی دانشگاه‏ های علوم پزشکی در راستای اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی است.