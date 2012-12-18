دومین همایش استانی تحلیل و بررسی ادبیات دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و طی مراسمی در محل سینما بهمن سنندج دومین همایش استانی تجلیل و بررسی ادبیات دفاع مقدس با حضور جمعی از شعرا و نویسندگان برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان به قرائت اشعار و نوشته های خود در حوزه دفاع مقدس پرداختند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: ادبیات دفاع مقدس به عنوان ادبیاتی نوپا سرشار از خلاقیت نوآوری است و خود به یک فرهنگ و ادبیات ویژه در کشور با طرفداران خاص خود تبدیل شده است و به همین دلیل باید به صورت ویژه به جایگاه آن توجه شود.

امین مرادی افزود: کشور بعد از تجاوز قدرت های عظیم نظامی و جنگی نیاز به دفاع توسط جوانان غیور داشت تا دفاع واقعی را به مردم جهان نشان دهد و امروز بعد از گذشت دو دهه از آن حادثه شعر، فیلم، داستان و ادبیات دفاع مقدس موفق به جذب مخاطبان دیگر از نسل سوم انقلاب در تحلیل نسل اول دارد.

وی بیان کرد: جوانان امروز کم از جوانان انقلاب نیستند و با انگیزه دفاع در حوزه های مختلف حضور دارند و امروزه نه تنها انقلاب و دفاع مقدس ما بلکه کشور و جوانان ما بی نظیر و غنی از تمام علوم و دانش ها هستند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: نزدیک به 60 اثر شعر، داستان و مقاله از سراسر استان به همایش تحلیل و بررسی ادبیات دفاع مقدس ارسال شد که در پایان این همایش ادبیات دفاع مقدس توسط سه تن از اساتید مطرح استان و صاحب نظران این عرصه بررسی و شاعران استان نیز به قرائت شعر پرداختند.

در پایان از "امجد ویسی"، "محسن شکریان"، "مهدی صفی یاری" و "زانکو گلباغی" در حوزه شعر و "فرحناز وکیلی" در حوزه داستان نویسی و نیز از مقاله "رضا برزویی" تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

همچنین در پایان با حضور "بهمن محرابی"، "شراره الهامی" و "رضا برزویی" پانل دو سویه تحلیل و بررسی ادبیات دفاع مقدس نیز برگزار شد.