عامل برداشت غیرمجاز بانکی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسملو در تشریح این خبر اظهار داشت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و با طرح شکوائیه، اعلام می کند که جهت ثبت نام در دانشگاه به یک شرکت رایانه ای مراجعه که به جهت قطع بودن اینترنت مدیر شرکت از او می خواهد که مشخصات کارت بانکی خود را در اختیار وی گذاشته تا وی نسبت به ثبت نام اقدام کند بعد از چند روز با بررسی حساب بانکی مشاهده کردم که مبلغی از حسابم به صورت نامعلوم برداشت شده است .

وی افزود: به جهت اینکه برداشت اینترنتی از طریق بستر وی پی ان انجام شده بود ، امکان شناسایی مستقیم کاربر متخلف امکان پذیر نبود لذا با هماهنگی مقام قضائی، از بانک صورت حساب استعلام و مشخص می شود که مبلغ برداشت شده طی دو فقره به نام فرد دیگر ریخته شده است .

وی بیان کرد: نامبرده به این پلیس احضار و در تحقیقات اولیه مشخص شد که مدیر شرکت پسر وی می باشد و مبلغ را مدیر شرکت به حساب پدرش ریخته است و متهم هرگونه اقدام به برداشت غیر مجاز را انکار می کند و بیان می نماید که فردی ناشناس با مراجعه به شرکت ، یک دستگاه لپ تاپ خریداری و وی مستقیما از طریق درگاه اینترنت شرکتم پول را به حساب پدرم ریخته ام.

سرهنگ قاسملو افزود: متهم که با ارائه فاکتور فروش سعی در کتمان حقایق را داشت با ارائه مدارک کافی به برداشت بانکی غیر قانونی خود از حساب شاکی اعتراف می نماید .

زمینگیری کاروان قاچاق کالا با بیش از 266 هزار نخ سیگار خارجی در عجب شیر

سرهنگ اکبررحیمی در تشریح این خبر افزود: عوامل پلیس آگاهی این فرماندهی پس از کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی برحرکت کاروان خودروهای سواری حامل کالای قاچاق ازطرف استان آذربایجان غربی و عبور از شهرستان عجب شیر، بلافاصله با تشکیل اکیبی اقدام به کنترل خودروهای عبوری می کنند.

وی در ادامه افزود: عوامل پلیس آگاهی دو خودروی سواری سمند و پژوپارس حامل بار قاچاق را مشاهده و پس از بازرسی خودروها تعداد 266 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 500 میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیردرخاتمه ضمن تقدیر از همکاری مردم در جهت مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت جامعه، خواستار تعامل هرچه بیشتر مردم با پلیس از طریق تماس با شماره تلفن های 110 و 197 شد.

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در مراغه/ دستگیری 28 نفر معتاد خطرناک

سرهنگ عیسی هاتفی با بیان این مطلب اعلام داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر واحدهای انتظامی پس از شناسایی محل پاتوق معتادین در محلات آلوده این شهرستان تعداد 23نفر معتاد تابلوی مرد و 5 نفر معتاد زن را دستگیر و جهت درمان و بهبودی کامل به کمپ ترک اعتیاد گلستان و خانه اطهر معرفی کردند.

فرمانده انتظامی مراغه در جزئیات این خبر افزود : در ادامه این طرح با همکاری مأموران زندان از اتاق ملاقات و پشت بام زندان مراغه مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین، حشیش، گراس و شیشه، که از باغ منتهی به زندان به بام و محوطه زندان پرتاب کرده بودند، کشف و در این خصوص تعداد 2 نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: طرح های پاکسازی و سالم سازی مناطق آلوده در دستور کار پلیس شهرستان بوده و شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک در اسرع وقت آن را با شماره 110 و 197 به پلیس اطلاع دهند.