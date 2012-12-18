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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

باقری در گفتگو با مهر:

اولین پارک آموزش ترافیک گلستان در گنبدکاووس راه اندازی شد

اولین پارک آموزش ترافیک گلستان در گنبدکاووس راه اندازی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: شهردار گنبدکاووس گفت: هفتمین پارک آموزش ترافیک کشور و اولین پارک آموزش ترافیک گلستان در این شهرستان راه اندازی شده است.

سید منصور باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه آموزش صحیح به افراد جامعه می تواند در کاهش آمار تصادفات نقش داشته باشد، این پارک راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ترافیک بین مردم بویژه کودکان از اهداف راه اندازی این پارک آموزشی است.

وی عنوان کرد: آموزش کودکان همراه با بازی موثر بوده و کودکان درک بالایی دارند و این آموزشها می تواند ضریب ایمنی آنها در حوادث رانندگی را افزایش دهد.

باقری گفت: این پارک با تلاش شهرداری و با همکاری و مساعدت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان راه اندازی شده است.

شهردار گنبدکاووس مساحت این پارک را 2.5 هکتار اعلام کرد و گفت: این پارک شامل مکان آموزشی ترافیک، معابر، میادین، سالن همایش و کلاسهای آموزشی است.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1769640

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