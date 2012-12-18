اولین همایش منطقه ای فرصتها و چالش ها در تولید ملی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان چهار محال و بختیاری و دبیر همایش در همایش منطقه ای فرصتها و چالشها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از صبح تا عصر سه شنبه در تالار لاله برگزار شد، گفت: سازمان علمی و پژوهشی در همه بخش ها ی علم، صنعت کشاورزی و فرهنگی ورود پیدا کرده است.

سهراب شفیعی اظهار داشت: کار کردهای فنی و مهندسی به نوعی به واسطه حمایت هایی پژوهشی که به صورت چهره به چهره به همه حلقه های تولید و کار مرتبط است.

وی تصریح کرد: فعالیت های پژوهشی به صورت ناخودآگاه در همه فرآیند های کار و تولید در ارتباط است.

شفیعی ادامه داد: مهمترین چالش در حوزه حمایت از کار و سرمایه ایرانی عدم زمان مشترک است.

دبیر همایش اذعان داشت: برای حمایت کردن کار و سرمایه ایرانی نیاز به بانک های اطلاعاتی است.

شفیعی با اشاره به اینکه درهر استان بانک جامع اطلاعاتی وجود ندارد، عنوان کرد: اگر در هر حوزه منطقه ای بانک اطلاعت وجود داشته باشد همه حوزه ها از قابلیت های علمی یکدیگر بهره مند می شوند.

وی افزود: با ایجاد بانک های اطلاعاتی از پژوهشهای تکراری جلوگیری می شود و می توان از این طریق مقالات علمی را سریع تر به مرحله اجرا در آورد.