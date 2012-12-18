یک کتابفروشی در مرکز تهران پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی «تیمورزاده نوین» واقع در ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی تهران که از سال 84 در حوزه فروش کتاب‌های پزشکی و نیز کودک و نوجوان فعال بوده، در پی شکایت ورثه یکی از همسایه‌ها از سوی شهرداری منطقه 6 پلمب و جلوی آن با بلوک‌های سینمایی مسدود شد.

مهدی تیمورزاده، مدیر کتابفروشی «تیمورزاده نوین» در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما بر اساس یک قانون مصوب شورای شهر و شهرداری تهران که به ناشران و کتابفروشان اجازه می‌داد در طبقات همفک مجتمع‌های مسکونی فعالیت کنند، کار خود را از سال 84 شروع کردیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ما از تمام همسایه‌های این مجتمع مسکونی که 8 واحد است، رضایت نامه گرفتیم و مجوزهای لازم را از شهرداری منطقه 6 تهران (دوره مهندس فرجی) اخذ و فعالیت خود را شروع کردیم.

مدیر کتابفورشی تیمورزاده نوین ادامه داد: متاسفانه از یک سال و در پی شکایت ورثه یکی از واحدها به بهانه ایجاد مزاحمت از سوی ما برای آنها، واحدهای دیگر درخواست تغییر کاربری مجتمع را از مسکونی به اداری دادند.

تیمورزاده گفت: ما هم موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم. البته دیوان هم حکم داد که چون معارض داریم، باید نظر معارض‌ها را جلب کنیم. این در حالی است که فعالیت ما در این مجتمع بر اساس قانون مصوب خود شورای شهر و شهرداری تهران بوده است.

وی با اشاره به اینکه کتابفروشی متبوعش ملکی است، از صرف هزینه‌ای مابین 700 تا 800 میلیون تومان برای راه‌اندازی و توسعه این کتابفروشی از سال 84 تاکنون سخن گفت و تاکید کرد که در شرایط فعلی توان خرید یک واحد 12 متری را هم در محدوده خیایان انقلاب ندارد که کتابفروشی خود را به آنجا منتقل کند.

مدیر کتابفروشی تیموردزاده نوین یادآور شد: افتتاحیه کتابفروشی ما چند سال پیش با حضور آقای طلایی که آن زمان هم عضو شورای شهر تهران بود، برگزار شد و جالب آنکه در این جلسه بر لزوم توسعه کتابفروشی‌ها و موسسات فرهنگی در مجتمع‌های مسکونی و در واقع اجرای قانون مصوب شورای شهر و شهرداری تهران تاکید شد.

تیمورزاده ابراز امیدواری کرد با مساعدت شهردار تهران مشکل به وجود آمده برای کتابفروشی مذکور برطرف شود.