افزایش میزان طلاق در سنین پایین/75 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر دارند

حبیب الله مرادی در گفتگو با خبرنگارمهر در حاشیه برگزاری همایش خانواده و جایگاه اجتماعی آن در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بیان کرد: روابط محدود خانوادگی قبل از ازدواج نتایج منفی و آثار مخربی را در روابط زوج ها ایجاد می کند چرا که آگاهی از میزان همسانی خانواده ها امری ضروری و موثر در پایداری ازدواج ها است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه آمار طلاق های در سن پایین رو به افزایش است، یادآور شد: عدم شناخت کافی و آگاهی لازم آمار طلاق در سال های اول را افزایش داده است که توجه به آموزه های دینی و رعایت انتظارات دین اسلام شرایط خاص و بهتری را به وجود می آورد.

رئیس کانون وکلای استان کردستان در پایان بیان کرد: تعدیل خواسته های زنان و رعایت حقوق معنوی و شهروندی آنها در کنار حقوق مادی شرایط بهتر و مناسب تری را در زندگی ایجاد می کند.

75 درصد زندانیان را مجرمان موادمخدر تشکیل می دهند

رئیس دبیرخانه مبارزه با موادمخدر استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زندانیان مواد مخدر در استان کردستان و سایر نقاط کشور اظهار داشت: 75 درصد از زندانیان جرایم در زندان ها را عاملان موادمخدر تشکیل می دهند.

محمدسلیم کریمی بیان کرد: افزایش روی آوری به موادمخدر به ضرر بنیاد خانواده است و زندانیان جرایم مربوطه بعد از پایان دوران محکومیت نیز توانایی اداره خانواده و یا تشکیل خانواده را ندارند.

وی اظهار داشت: محبت و کنترل و دوستی والدین در خانواده برای ایجاد شرایط بهتر لازم و شروری است که ترویج فرهنگ غالب از طریق ماهواره شرایط سخت تری را به وجود آورده است.

رئیس دبیرخانه مبارزه با موادمخدر استان کردستان افزود: مدرنیت و سنتی بودن در جوامع تاثیر برابری در افزایش و پایداری ازدواج ها دارد که تغییر نگاه ها در خانواده میزان پایبندی در خانواده را افزایش می دهد.

کریمی همچنین اظهار داشت: مدیریت در خانواده لازم و ضروریست تا درصد زیادی از مشکلات اقتصادی در خانواده را که منجر به طلاق می شود کاهش دهد.