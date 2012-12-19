احمد نمایی، سرپرست و عضو شورای علمی دایرة‌المعارف آستان قدس رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جلد از دایرة‌المعارف آستان قدس رضوی همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده چاپ بود که در مراسمی که در نمایشگاه برگزار کردیم، به طور ضمنی از آن رونمایی هم به عمل آمد و در آن مراسم درباره آن صحبت‌هایی شد.

وی افزود: با وجود ویرایشگران و پژوهشگران برجسته‌ای که در تولید و تدوین این دایرة‌المعارف همکاری داشتند، پس از چاپ جلد اول و هنوز زمانی که کتاب از چاپخانه خارج نشده بود، متوجه اشکالاتی در متن آن شدیم که درصدد رفع آن‌ها برآمدیم. در نتیجه از انتشار دایرة‌المعارف خودداری کردیم تا ایراد و اشکالات آن را به طور کامل رفع کنیم. بنابراین نسخه‌های چاپ شده را جمع‌آوری کردیم.

این محقق ادامه داد: با بررسی همه نسخه‌ها و دیده شدن غلط‌ها و اشکالات، پروسه اصلاح و ویرایش دوباره جلد اول دایرة‌المعارف را آغاز کردیم که این کار در حال حاضر ادامه دارد و احتمالا تا ماه آینده به طول خواهد انجامید. این دایرة‌المعارف جلد دیگری هم دارد که به تازگی آماده‌سازی مطالب آن به پایان رسیده است، ولی هنوز حروفچینی نشده است. جلد اول از حرف الف تا سین بوده و جلد دوم هم از سین تا آخر است. به نظر می‌رسد تا اصلاحیات جلد اول ادامه پیدا کند، جلد دوم هم برای چاپ آماده شود.

دایرة‌العمارف آستان قدس رضوی شامل مداخلی است که به امام رضا (ع)، حرم ایشان و آستان قدس مربوط می‌شوند. شاعران یا نویسندگانی که مطالبی در مدح امام رضا (ع) تولید کرده‌اند یا چهره‌های معاصرشان که با آن‌ها مخالفت کرده‌اند، کسانی که راوی سخنان امام رضا (ع) بوده‌اند، تاریخ شروع ساخت حرم ایشان که از زمان ایلخانان مغول آغاز شده است، وقوفات و دیگر مسائل مشابه، همه از موضوعاتی هستند که مطالب این دایرة‌المعارف را تشکیل می‌دهند.