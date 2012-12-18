هر گونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نوروزی در مورد وضعیت کنونی پارک پردیسان اظهار کرد: در حال حاضر برای جلوگیری از تغییر کاربری در پارک پردیسان، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است بخشی از آن در مورد ابطال مصوبه هیئت وزیران پیرامون فروش پارک پردیسان بوده که هماهنگی های لازم با دیوان عدالت اداری انجام شد.

وی ادامه داد : با هماهنگی های صورت گرفته دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان صادر شده است و در مرحله بعدی باید مصوبه هیئت وزیران به بخش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود تا در آنجا با بررسی های لازم در صورتیکه مغایرتش با قانون به اثبات برسد، ابطال خواهد شد.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمادگی شهرداری تهران برای حفظ و نگهداری و همچنین خرید پارک پردیسان، خاطرنشان کرد : در خصوص خرید پارک پردیسان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران باید تصمیم گیری کند و در این مورد این طرح باید به تصویب شهردار تهران و شورای شهر تهران برسد و سپس مراحل خرید طی می شود.

وی تاکید کرد: در هر حال آن چیزی که مسلم است این است که کاربری پارک پردیسان استفاده از فضای سبز بوده و هر گونه تغییر کاربری ، قطع درخت و ... جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری بوده و کسانیکه بخواهند این اقدام را به انجام برسانند قابل پیگرد قانونی بوده و شهرداری تهران نیز به طور قطع پیگیر است.

بنا بر این گزارش، پیش از این معصومه ابتکار رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر نسبت به فروش پارک پردیسان توسط دولت هشدار داده بود. با این حال محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز فروش پارک پردیسان را به شدت تکذیب کرده بود.

ابتکار چندی پیش با بیان اینکه قطعا فروش پارک با تغییر کاربری است و این یعنی تخریب فضای سبز، اظهار کرد: برای همین شورای شهر طرح شکایت از فروش پارک پردیسان را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و وکلای شهرداری هم پیگیر موضوع هستند.

مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری نیز در این مورد با تاکید بر این که براساس مصوبه شورای شهر تهران هر گونه ساخت و ساز در پارک پردیسان ممنوع است گفت بود که شهرداری به صورت کتبی تقاضای خرید پارک پردیسان را داده و نامه‌نگاری‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان محیط زیست می‌خواهد این پارک را به بخش خصوصی واگذار کند آن را به شهرداری واگذار کند تا شهرداری آن را برای استفاده عموم آماده کند.

عبداللهی گفت: شهرداری قصد دارد که گونه‌های گیاهی موجود در این پارک را حفظ و جاهایی که نیاز است را ترمیم کند و در صورت واگذاری اقدامات لازم انجام می شود.

بر اساس این گزارش، دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی اعضای شورای شهر تهران در زمینه مصوبه فروش پارک پردیسان رای به لغو این مصوبه داد و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که مالک پردیسان است دیگر حق فروش پارک را ندارد.

این گزارش می افزاید ، سازمان حفاظت محیط زیست در اسفندماه سال 89 از هیات دولت مصوبه ا‌ی دریافت می‌کند که به این سازمان اجازه می‌دهد با حفظ منافع مردمی، پارک پردیسان را بفروشد. سازمان حفاظت محیط زیست بارها وجود این مصوبه را تکذیب کرده است در حالی که این مصوبه سال گذشته منتشر شد . شورای شهر تهران بارها نگرانی خود از وجود این مصوبه را اعلام کرد و به دولت پیشنهاد کرد اگر در نگهداری پارک مشکل دارد مدیریت یا نگهداری آن را به شهرداری تهران بسپارد. سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران نیز اعلام کرد آماده رسیدگی به پارک پردیسان است.

بر اساس این گزارش، مدیران شهر تهران حتی به دولت پیشنهاد کردند که می‌توانند پارک را به قیمتی بالاتر از قیمت مورد نظر آنها بخرند . همه اصرارهای مدیریت شهر تهران به انکارهای سازمان حفاظت محیط زیست ختم شد. اما نگرانی دوستداران محیط زیست و شورای شهر خاتمه پیدا نکرد تا اینکه شورای شهر به پیشنهاد کمیته محیط زیست مصوبه حفاظت از پارک پردیسان را تصویب کرد و حتی پیشنهاد کرد که این پارک به ثبت ملی برسد. زمانی که همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان عدالت اداری نیز رای به لغو مصوبه دولت داده است.