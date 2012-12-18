11 واحد آموزشی در مناطق زلزله زده ریگان احداث شد

محمد برزنگ به مناسبت سالروز زلزله 28 آذر سال 89 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با گذشت دو سال از زلزله چاه قنبر ریگان اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده است .

برزنگ افزود با توجه به اینکه منطقه چاه قنبر مکان خوبی برای اسکان دائم زلزله زدگان نبود این روستا به روستای سیف الدینی منتقال وساخت وساز در این مناطق انجام شد.

فرماندار ریگان افزود: بیش از 600 واحد مسکونی مقاوم در مناطق زلزله زده شهرستان ریگان ساخته شده که تعدادی از آنها آماده و مردم در اماکن زندگی می کنند .

وی گفت: دو واحد مسکونی به دستور استاندار کرمان برای خانواده هایی که فرزندانشان را در زلزله از دست داده بودند به صورت بلا عوض ساخته و در اختیار آنها قرار داده شده است.

برزنگ ابراز داشت: در زلزله 28 آذر 89 تمامی چاه های کشاورزی این منطقه تخریب و دچار خسارت شدند که با کمک جهاد کشاورزی این موتور پمپها احیا و کشاورزی در این منطقه رونق گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این روستاها وجود داشت، مشکل فضاهای آموزشی بود که هیچ فضای آموزشی مناسبی در این منطقه وجود نداشت و دانش آموزان در مدارس غیر استاندار از سنگ، چوب و کپر مشغول به تحصیل بودند.

فرماندار ریگان ادامه داد: 11واحد آموزشی مقاوم در این روستاها ساخته شده است که تعدادی از این واحدهای آموزشی تکمیل و مابقی به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

وی افزود: این واحدهای آموزشی سه کلاسه و با اعتبار 750میلیون تومان ساخته شده اند.

برزنگ اظهار داشت: مشکل برق و مسجد در این روستاها برطرف شده است .

فرماندار ریگان گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در این روستاها وجود داشت مشکل پوشش برنامه های صدا وسیما بود که با مساعدت مدیر کل صداوسیما کرمان این مشکل برطرف شد.

وی افزود: روستای سیف الدینی در این زمینه مشکل دارد که امیدواریم با مساعدت مدیر کل صداوسیما کرمان این مشکل نیز برطرف شود.

منطقه زلزله زده چاه قنبر در 65کیلومتری مرکز شهرستان ریگان قرار دارد که در اثر وقوع زمین لرزه 6.5 ریشتری 28 آذر ماه سال 89، 31 نفر کشته و چهار نفر نیز مجروح شدند.این زلزله به 31روستا بین 30تا 100درصد خسارت وارد کرد.