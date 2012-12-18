52 ورزشکار گرگانی عضو ثابت تیمهای ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا ظهر سه شنبه در جمع هیئتهای ورزشی گرگان افزود: از قهرمانان ملی گرگان 65 نفر و در سطح فراملی و جهانی 51 نفر در رشته های مختلف ورزشی برای شهرستان گرگان افتخار آفرین بودند.

وی اظهار داشت: شهرستان گرگان دارای 45 هیئت ورزشی فعال و 40 نائب رئیس است و47 تعداد سالن های ورزشی سرپوشیده و باز در شهرستان وجود دارد و 18 سالن در حال احداث است.

پاشا تعداد ورزشکاران شهرستان را 26 هزار و 642 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد هفت هزار و 125 نفر خانم و 19 هزار و 517 نفر آقا هستند.

پاشا ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین ضمن مهم خواندن فعالیت هیئتهای ورزشی اظهار داشت: هیئتهای ورزشی بازوان توانمند اداره کل ورزش و جوانان بوده و برنامه ریزی و آینده نگری ، کار و تلاش بدون حاشیه و بهره مندی از تمام پتانسیل و ظرفیت و ایجاد همدلی و همسویی از مهمترین نکاتی است که باید به آن اهمیت داد.

حیدر علی احمدی فرماندار گرگان نیز اظهار داشت : نگاه جامعه به ورزش باید به صورت پایه ای باشد ورزش حرفه ای باید از سنین کم و در مدارس آغاز شود و نقش هیأت های ورزشی در استعداد یابی جوانان با همکاری آموزش و پرورش حائز اهمیت است.



وی از دست اندرکاران و مسئولان هیئت های وزشی خواست تا با برنامه ریزی اصولی و تعامل، ایجاد مدارس تخصصی ، برگزاری دوره های آموزشی و ... زمینه های لازم را برای گسترش روز افزون ورزش فراهم کنند.

فرماندار گرگان با توجه به ادغام تربیت بدنی و سازمان جوانان و تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان یادآور شد: جوانان قشر مهم و موثر جامعه اند که ورزش و جوانان با رویکرد توجه به موضوع های ورزشی و امور جوانان برنامه ریزی و ساختار سازی شده است.