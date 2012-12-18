پروژه های مسکن مهر کرمانشاه از کیفیت خوبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی در جلسه شورای مسکن که با حضور معاونین، برخی مسئولین استانی و پیمانکاران مسکن مهر کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: کار ساخت مسکن مهر کرمانشاه در مقایسه با سایر استانهای دیگر کشور دیرتر شروع شد اما به خوبی آغاز و اکنون کار سخت این خانه های مهر از کیفیت خوبی برخوردار است.

هاشمی تصریح کرد: پیمانکاران ساخت مسکن مهر در استان کرمانشاه علیرغم مشکلاتی که در چند ماهه اخیر بوجود آمد توانستند تاکنون به خوبی کار کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: از مردم کرمانشاه می خواهم به موقع سهم آورده خود را به حساب های اعلام شده واریز کنند زیرا اگر در این کار تعلل کنند نهایتا خودشان ضرر می کنند چون قیمت مصالح ساختمانی رو به افزایش است و سبب می شود که آورده بیشتری بپردازند.

وی همچنین گفت: در جلسه آینده شورای مسکن از دستگاههای اجرایی که در ساخت مسکن مهر در کرمانشاه فعال نبوده اند به مردم کرمانشاه معرفی می شوند تا مردم خود در مورد آنها قضاوت کنند.

وی از بانک مسکن و شهرداری کرمانشاه به خاطر همکاری های خوبی که در ساخت مسکن مهر کرمانشاه داشته اند قدردانی کرد.

ساخت مسکن مهر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

در این مراسم رئیس راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه در روند ساخت پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه مشکل حاد و جدی وجود ندارد و امیدوارم که با توجه به برنامه زمان بندی شده بتوانیم این پروژه ها را به مردم کرمانشاه تحویل دهیم.

محسن سهرابی گفت: کار ساخت مسکن مهر کرمانشاه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 10 درصد از برنامه زمان بندی شده عقب هستیم.

وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از روند ساخت پروژه های مسکن مهر در کرمانشاه گفت: هزار و 24 واحدی ایثار 1 که کار سخت آن به شرکت "چیکو" واگذار شده است و خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد و پروژه ایثار 2 نیز با 72 درصد پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت است. پروژه رضویه با 73.5 درصد پیشرفت فیزیکی، 9 درصد از برنامه زمانبندی شده عقب است.

سهرابی گفت: همچنین پروژه های سجادیه 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مهر رازی کارمندی نیز با 81 درصد پیشرفت فیزیکی کارگاه آن فعال است.

رئیس راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین در خصوص پروژه های شهرستان کرمانشاه افزود: پروژه مولوی جوانرود 440 واحدی یک سری مشکلات خاصی داشته که امیدواریم ظرف دو هفته آینده حل شود که البته بیشتر مشکلات این پروژه مربوط به شرایط توپوگرافی خاص منطقه است.

این مسئول گفت: پروژه فرهنگیان 120 واحدی سنقر نیز 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دستگاههای خدمات رسان آن نیز فعال بوده و مشکل خاصی ندارند و سایر پروژه هایی دیگر شهرستاهای استان نیز بررسی شده که مشکل خاصی نداشتند.