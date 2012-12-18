آغاز تدوین دانشنامه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی از غاز تدوین دانشنامه مازندران با حضور محققان و پژوهشگران خبر داد وافزود: دانشنامه مازندران که ابعاد مختلف استان نظیر اماکن، مشاهیر، تاریخ، فرهنگ ومرم شناسی وزندگی اجتماعی سیاسی مردم استان را در بر می گیرد در حال تهیه و تنظیم است.

وی افزود: مازندران یکی از استان‏های غنی از نظر فرهنگ و هنر در کشور بوده که تاکنون پژوهش اصولی و بنیادی مدونی در مورد فرهنگ و هنر آن توسط متخصصان امر یا صورت نگرفته یا در برخی موارد موجود به صورت کلی و گذرا از آن گذشتند.

ابراهیمی تاکید کرد: دانشنامه می‏ تواند تا حدی مشکلات پژوهشی را رفع و نکاتی از ابهامات در عرصه‏ های مختلف را روشن کند و سندی ماندگار برای درک تاریخی و تطبیقی این میراث، برای مطالعه معاصران و آیندگان و بسترسازی فرهنگی برای جوانان باشد.

اجرای رمپ های ویژه معلولان در جویبار



شهردار جویبار گفت: رمپ های ویژه معلولان در دستگاههای اجرایی و بانکهای شهرستان ایجاد شود.

رضا گنجی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی بررسی مشکلات معلولان جویبار اظهار داشت: ایجاد رمپ ویژه برای معلولان در دستگاههای اجرایی، بانکها، واحدهای آموزشی و خدماتی حداقل خدمت بوده، باید دردستورکار قرار گیرد.

وی به تمامی واحدهای ساختمانی و صدور پروانه ساختمان از واحدهای اداری و بانکها جهت ایجاد رمپ های ویژه معلولان بازرسی شود، افزود: برای ایجاد رمپ ها خواستار پیگیری و رعایت مسائل فنی و مهندسی در ساخت این واحدها شده است.

خنثی شدن مکر دشمنان جمهوری اسلامی



امام جمعه بخش کیاکلا گفت: به برکت خون شهدا، مکر دشمنان علیه ملت بزرگ و شهید پرور ایران را خنثی کرد.

حجت الاسلام محمد باقر یوسفی در مراسم وداع پیکر شهید گمنام اظهار داشتدپ: برکت خون شهدا مکر دشمنان علیه ملت بزرگ و شهید پرور ایران و مقدسات و ارزش های ایران اسلامی را خنثی کرد.

وی افزود: امروز تمام هستی و داشته هایمان را مدیون فداکاریها، ایثارگریها و از جان گذشتگی های شهدا و ایثارگران هستیم و میزبانی این شهید گمنام در اصل عرض ارادت مردم کیاکلا به مقام شامخ شهدا و تکریم و از خودگذشتگی آنان خواهد بود.

پرداخت 65 میلیارد ریال تسهیلات به سیل زدگان نوشهری



فرماندار نوشهر گفت: پس از سیل اخیر در شهرستان نوشهر و خسارت شدید به اماکن مسکونی و تاسیسات تجاری و خدماتی و زیربنایی پرداخت تسهیلات 65 میلیاردی به سیلزدگان نوشهری آغاز شد.

محمد علی قمی افزود: این تسهیلات در قالب وام و بخشی بصورت بلاعوض در بخش های مسکن، اشتغال، تامین جهیزیه، اماکن اشتغال آسیب دیده پرداخت می شود.

وی با اشاره به میزان پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان سیل خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 400 خانوار آسیب بر اثر سیل اخیر آسیب دیده که در قالب تسهیلات سی، پنجاه و صد میلیون ریال بر اساس میزان خسارت وارده پرداخت خواهد شد.

برگزاری جشنواره نرم‌ افزاریاصول عقاید



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: جشنواره نرم‌افزاری اصول عقاید در کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران برگزار می‌ شود.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: جشنواره نرم افزاری اصول عقاید با هدف اعتلای نقش مساجد در پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزش موثر معارف و اعتقادات اسلامی در مسیر ذائقه جوانان و استفاده از فناوری های نوین و فضای رسانه ای با محوریت کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان برگزار می شود.



وی تصریح کرد: با توجه به فراگیر شدن حضور جوانان و نوجوانان در فضای سایبری، آموزش مجازی و از راه دور، اصول و عقاید اسلامی به روش مستمر و پایدار و با روش های نوین آموزشی یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره است.



تعیین حدود شهرکهای صنعتی مازندران



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از اجرایی شدن پروژه محصور و تعیین حدود و ثغور شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد در بازدید از اجرای مراحل محصور کردن شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس افزود: بمنظور ایجاد امنیت بیشتر در شهرکها و نواحی صنعتی و آماده سازی بستر مناسب برای صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی و بر اساس اولویت ، در شهرکهای صنعتی اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، هدف از اجرای پروژه تعیین حدود و ثغور و محصورکردن را حفظ موقعیت کنونی و به زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی و حفظ موقعیت زمین های واحدهای تولیدی و صنعتی و صیانت اراضی ملی دانست.

معرفی دو هزار واحد اقتصادی متخلف ساری



اسماعیل هادی نژاد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری در جلسه شورای نظارت بر بازار اظهار داشت: در راستای عملیاتی شدن اهداف هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن نرخ کالا و خدمات و قطع دستان طمعکار دلالان و واسطه گران سودجو، این اداره با بهره گیری از حداکثر توان نظارت و بازرسی از واحدهای اقتصادی سطح شهرستان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: از ابتدای سال91 تاکنون با برگزاری گشت های مستقل و مشترک با سایر دستگاهها بیش از 17 هزار مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی در سطح تولید و توزیع در سطح شهرستان ساری و میاندرود صورت گرفته که از این تعداد دو هزار و 100 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف شذ.

هادی نژاد، ارزش ریالی پرونده های متشکله بیش از 17 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: یشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور است.