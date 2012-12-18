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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

طاهری:

ارز حوزه گردشگری را می توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد

ارز حوزه گردشگری را می توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از شاخص های ارزآوری در کشور ورود گردشگران است که این ارزآوری می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس طاهری در حاشیه کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اظهار کرد: کسب درآمد و افزایش سرمایه از صنعت گردشگری از قابلیت بالایی برخوردار است و امروزه توریسم بزرگترین و رو به‌ رشدترین بخش‌های فعالیت‌های خارجی اقتصادی در تمام کشورها به شمار می‌رود.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از کشورها نفت و منابعی جهت تامین نیاز اقتصادی کشور خود ندارند و با توجه به سودآوری صنعت گردشگری با استفاده از این صنعت بسیاری از منابع خود را تامین می کنند.

طاهری تصریح کرد: در کشور ایران با توجه به داشتن مکان های گردشگری مانند آثار باستانی و طبیعی باید با سرمایه گذاری زیرساخت های لازم را به وجود آورد تا گردشگران به سوی کشور جذب شوند.

وی تاکید کرد: یکی از شاخص های ارزآوری در کشور ورود گردشگران است که این ارزآوری می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و با توجه به گردشگران، اقتصاد فاقد نفت را تجربه کرد.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: صنعت گردشگری از ظرفیت های بالایی برخوردار است و در کسب درآمد و ایجاد اشتغال نقش به سزایی را بازی می کند که در این زمینه باید در جمهوری اسلامی ایران کار شود و به سرمایه گذاران با حمایت خود کمک کنیم تا این صنعت در اقتصاد کشور شکوفا شود.

طاهری یادآور شد: آماده سازی امکانات رفاهی و اقامتی و دیگر شرایط  سبب استقبال بیشتر گردشگران می شود.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در جذب و توسعه گردشگری سلامت اظهار کرد: بخش خصوصی باید در عرصه جذب گردشگران به طور جدی وارد شود که با ورود این بخش موفقیت های خوبی برای کشور به ارمغان می آید.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با پرداختن به تمام عواملی که جذب گردشگران را بیشتر می کند، در آینده کسب و کار کشور رونق می گیرد و شرایط خوبی در این حوزه برای کشور به ثمر می آید.

کد مطلب 1769671

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