ارز حوزه گردشگری را می توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس طاهری در حاشیه کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اظهار کرد: کسب درآمد و افزایش سرمایه از صنعت گردشگری از قابلیت بالایی برخوردار است و امروزه توریسم بزرگترین و رو به‌ رشدترین بخش‌های فعالیت‌های خارجی اقتصادی در تمام کشورها به شمار می‌رود.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از کشورها نفت و منابعی جهت تامین نیاز اقتصادی کشور خود ندارند و با توجه به سودآوری صنعت گردشگری با استفاده از این صنعت بسیاری از منابع خود را تامین می کنند.

طاهری تصریح کرد: در کشور ایران با توجه به داشتن مکان های گردشگری مانند آثار باستانی و طبیعی باید با سرمایه گذاری زیرساخت های لازم را به وجود آورد تا گردشگران به سوی کشور جذب شوند.

وی تاکید کرد: یکی از شاخص های ارزآوری در کشور ورود گردشگران است که این ارزآوری می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و با توجه به گردشگران، اقتصاد فاقد نفت را تجربه کرد.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: صنعت گردشگری از ظرفیت های بالایی برخوردار است و در کسب درآمد و ایجاد اشتغال نقش به سزایی را بازی می کند که در این زمینه باید در جمهوری اسلامی ایران کار شود و به سرمایه گذاران با حمایت خود کمک کنیم تا این صنعت در اقتصاد کشور شکوفا شود.

طاهری یادآور شد: آماده سازی امکانات رفاهی و اقامتی و دیگر شرایط سبب استقبال بیشتر گردشگران می شود.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در جذب و توسعه گردشگری سلامت اظهار کرد: بخش خصوصی باید در عرصه جذب گردشگران به طور جدی وارد شود که با ورود این بخش موفقیت های خوبی برای کشور به ارمغان می آید.

دبیراول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با پرداختن به تمام عواملی که جذب گردشگران را بیشتر می کند، در آینده کسب و کار کشور رونق می گیرد و شرایط خوبی در این حوزه برای کشور به ثمر می آید.