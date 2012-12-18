کتاب تخصصی "کمپرسورهای پیچشی" صنعت نفت منتشر شد

این پژوهشگر حوزه نفت و گاز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از انتشار کتاب "کمپرسورهای پیچشی" کمبود اطلاعات متنی به زبان فارسی در مورد نحوه کار با کمپرسورهای پیچشی در صنعت نفت وگاز کشور بوده است.

حمزه صبری افزود: کار تدوین کتاب"کمپرسورهای پیچشی"در مدت چهار سال به طول انجامید و در هفته پژوهش با تیراژ دوهزار نسخه توسط انتشارات چویل منتشر شده است.

سرپرست مکانیک بخش چهار اداره تعمیرات و نگهداری نفت وگاز گچساران، اظهار داشت: از گذشته تاکنون استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی با همه ایرادات فنی که داشته اند به صورت یک امر متداول در صنعت نفت و گاز تبدیل شده بطوریکه کارخانه های در حال احداث نیز اقدام به سفارش این کالا کرده اند.

صبری افزود: هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری کمپرسورهای رفت وبرگشتی و میزان بالای مصرف انرژی در این دستگاه موجب شده که امروزه استفاده از کمپرسورهای پیچشی بدلیل کارایی بالا و هزینه پائین تعمیرات و نگهداری، مورد توجه کارشناسان صنعت نفت قرار گیرد.

تحریم صنعت نفت کشور فرصتی برای خودکفایی است

پژوهشگر نفت وگاز گچساران با بیان اینکه" کتاب کمپرسورهای پیچشی" با هدف نحوه کار کمپرسورهای پیچشی و آموزش دانش فنی و اصول کارکرد این دستگاه تدوین شده، عنوان کرد: پیش از این نیز در زمینه کارکرد پمپ ها و کمپرسورها چند جزوه آموزشی به اداره آموزش نفت وگاز گچساران ارائه کرده است.

صبری تحریم های صنعت نفت کشور توسط کشورهای را غربی یک نوع فرصت برای خودکفایی عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور متخصصان و کارشناسان با تجربه شرکت نفت وگاز می توانند با جمع بندی دانش فنی خود وانتشار آن خدمت عظیمی در جبهه خودکفایی به صنعت نفت کشور کنند.

وی گفت: نیاز صنعت نفت و گاز به متخصصان داخلی در کارهای پژوهشی بسیار محسوس است.

صبری افزود: با توجه به این نیاز، مسئولین صنعت نفت نیز باید زمینه را برای حضور و همچنین حمایت از جوانان نخبه و متخصص در راستای خودکفایی فراهم کنند و حمایت های بیشتری از این قشر به عمل آورند.