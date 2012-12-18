کیانوش کوچکی نژاد ظهر امروز در ملاقات چهره به چهره با مردم لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: مطابق روال گذشته به جهت اینکه مردم دسترسی بهتر با مسئولان استان داشته باشند، هفته ای یک روز در محل اداره های کل ملاقات با مراجعان برنامه ریزی شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس اعلام اخیر استاندار گیلان مدیران کل باید یک هفته در مرکز استان و یک هفته در شهرستان ها با مردم ملاقات داشته باشند.

مدیرکل بهزیسی گیلان گفت: اگر مسئولان در رده های مختلف کارهای خود را خوب و دقیق انجام دهند نیاز به مراجعه مردم به مقامات بالاتر نخواهد بود.

وی همچنین به مزایایی ارتباط مستقیم مردم با مدیران اشاره کرد و افزود: آشنایی با مشکلات مردم از نزدیک، اتخاذ تصمیم های درست و صحیح، شناخت نقاط ضعف و رفع مشکلات از جمله این مزیت هاست.

کوچکی نژاد در ادامه لحظه لحظه کار در بهزیستی و خدمت به جامعه هدف این سازمان را همراه با پاداش واجر دنیوی واخروی دانست و اظهارداشت: بهزیستی تاکنون قدم های بسیار مهم و موثری برای خدمت به افراد و خانواده های زیر پوشش برداشته است.

مدیرکل بهزیستی گیلان توجه به اقشار محروم و مستضعف جامعه را از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی دانست و یادآورشد: با شناسایی استعدادها و خلاقیت مددجویان بهزیستی باید زمینه مشارکت آنان در تولید و کارآفرینی فراهم شود.