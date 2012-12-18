مصدوم سانحه دانش آموزان بروجنی از کما خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب حی بر اظهار کرد: وضع "مریم باباخانیان" پس از گذشت نزدیک به 60 روز از وقوع حادثه رو به بهبود و رضایتبخش است و با هوشیاری از بخش ICU ترخیص و به اتاق ایزوله و تحت مراقبتهای ویژه منتقل شد.

وی گفت: «مریم» در هفته گذشته تحت عمل جراحی ارتوپدی قرار گرفت و سطح هوشیاری وی به عدد 11 رسید این در حالی است که سطح هوشیاری طبیعی 15 است.



رئیس بیمارستان گلستان اهواز با بیان اینکه هم اکنون هوشیاری این مصدوم سانحه واژگونی اتوبوس راهیان نور دانش آموزی بروجن از 11 بالاتر است، تصریح کرد: «مریم» می تواند فرامین را اجرا و با خانواده و کادر درمانی ارتباط برقرار کند و بسیار امیدواریم این ارتباط بهبود یابد.



حی بر افزود: هم اکنون وی توانایی تشخیص کلمات و شناسایی افراد را دارد، امیدواریم به زودی به ارتباط کلامی بهبود یابد و امیدواری کادر پزشکی و پرستاری به لطف خدا برای شفای کامل و عاجل «مریم باباخانیان» فراوان است.



رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفت: با بررسیهایی که انجام شده امیدواریم به زودی سلامت کامل را در «مریم باباخانیان» شاهد باشیم.



حی بر افزود: هم اکنون متخصصان و فوق تخصصهای بیمارستان گلستان و کادر پرستاری مجرب بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گلستان با جان و دل در حال خدمت به این دختر هستند.



به گفته وی، «مریم» از تاریخ 29 مهرماه تاکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گلستان اهواز تحت مراقبتهای ویژه پرستاری و پزشکی است.



وی گفت: هم اکنون مریم تحت مراقبتهای متخصصان و فوق تخصصهای جراحی مغز و اعصاب، گوارش، جراحی، ارتوپدی، نورولوژی و نفرولوژی است و روزانه فیزیوتراپی می شود.