به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تفتی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات مجمع امور صنفی، توزیعی وخدماتی قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح ساماندهی پوشش بانوان فروشنده در قم از هفته گذشته شروع شده و طی 2 ماه پوشش تمام بانوان فروشنده در قم یکسان سازی می شود.



وی با بیان اینکه این طرح از استقبال 90 درصدی فروشندگان همراه بوده است بیان داشت: تمام مسئولین از جمله مراجع تقلید، استانداری و فرماندهی نیروی انتظامی پیگیر اجرای طرح یکسان سازی پوشش بانوان وهمچنین چینش درست ویترین‌های لباس فروشی با رعایت موازین اسلامی در قم هستند.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم با اشاره به اینکه 2 هزار واحد لباس فروشی در قم فعالیت می کنند بیان داشت: شهر قم به علت زائرپذیر بودن، نیاز دارد تا در اماکن عمومی از جمله در فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها موازین شرعی و اخلاقی رعایت شود تا الگویی برای استان‌های دیگر باشد.



وی با اشاره به اینکه 2 هزار اطلاعیه چگونگی پوشش به واحدهای صنفی توزیع شده است ابراز داشت: ابتدا مسئولان بازرسی به واحدهای صنفی با پوشش‌های نامناسب تذکر شفاهی داده و در صورت نپذیرفتن با تذکر کتبی و در نهایت به صورت قانونی با افراد متخلف برخورد می شود.



ایجاد پایگاه ویژه برای بانوان فروشنده در قم



تفتی در ادامه عنوان کرد: پایگاه ویژه ای با همکاری بسیج در قم ایجاد شده تا بانوان فروشنده مشکلات خود را با مجمع امور صنفی در میان بگذارند.



وی افزود: این پایگاه در بهبود فضای واحد های صنفی با اجرای طرح یکسان سازی پوشش می تواند کمک موثری داشته باشد.



طرح ملی شبنم اجرا می شود



رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی قم بیان داشت: طرح شبنم طرحی ملی است که بر اساس آن واحد های امور صنفی موظف اند تا پایان ماه جاری اجناسی را که دارای شناسنامه نبوده و منشا گمرکی ندارند را معرفی کنند.



وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا عمده مشکل تولید داخل کشور است تصریح کرد: حمایت از تولید کنندگان داخلی می‌تواند کمک بسزائی در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.



واحد های صنفی بدون پروانه بیشترین مشکل را ایجاد می‌کنند



تفتی افزود: تمامی واحدهای صنفی که پروانه کسب ندارند طی 6 ماه فرصت دارند تا نسبت به گرفتن مجوز اقدام کنند.



وی با اشاره به اینکه بیشتر متخلفین مربوط به واحد های صنفی بدون مجوزاست بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون هزار و 688 واحد بدون پروانه کسب شناسایی شده که 830 واحد آن پلمپ شده است و این میزان نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد داشته است.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم اضافه کرد: اگر اصناف تا مدت مقرر جهت گرفتن مجوز به مجتمع اصناف مراجعه نکنند ضمن جریمه شدن تمام تعرفه های آب، برق و گاز آن ها نیز چند برابر منظور می شود.



وی عنوان کرد: تمامی واحد های صنفی که فعال هستند موظف اند در کلاس‌های آموزش نوین سازی اصناف طی 20 ساعت برگزار می شود شرکت کنند.



تفتی اضافه کرد: کسبه در این کلاس ها با نظام صنفی، بیمه و مسائل دیگر مربوط با شغل خود آشنا می شوند تا با آشنایی آن ها مراجعه به دستگاه های اجرائی به حداقل برسد.



وی با اشاره به ایجاد صندوق مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها عنوان کرد: صندوق مکانیزه فروش و کد اقتصادی یکی از برنام هایی است که در برنامه توسعه پیش بینی شده است.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم ادامه داد: واحد های صنفی اعلام شده اگرتا نیمه آذر ماه نسبت به دریافت صندوق مکانیزه فروش و کد اقتصادی خود اقدامی نکرده باشند از معافیت مالیاتی محروم می شوند.



