رئیس جمهور با مادر شهیدان کشوری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد ظهر سه‌شنبه پس از افتتاح چند طرح عمرانی و علمی در مازندران با حضور در منزل شهیدان احمد و محمد کشوری، با مادر این شهدا دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار که در فضای صمیمی و معنوی برگزار شد مادرشهیدان کشوری خاطراتی از فرزندان شهید خود بیان کرد.



رئیس جمهور همچنین نماز ظهر را در اتاق شهید کشوری اقامه کرد. احمدی‌نژاد دفتر یادبود شهید کشوری را امضا و بر پیگیری راه این شهیدان تأکید کرد.



وی در دفتر یادبود شهید کشوری نوشت: خداوند را سپاس که توفیق زیارت اسطوره ایمان و مقاومت مؤمن و هوشمند و صبور شهیدی والامقام از دیار دلاورپرور مازندران را عنایت فرمود.



شهید کشوری به حق سیمرغی بود که با اراده الهی و مجاهدتی آسمانی بر بلندای قاف ایمان و رستگاری نشست و الگویی برای تمام مجاهدان و حق‌طلبان و عدالت‌طلبان عالم و موجب افتخار ملت ایران و شهرستان سیمرغ شد.



سلام و درود فراوان بر او و همه شهیدان و امام بزرگوارشان که راه عزت و سربلندی را به روی ملت ایران و بشریت گشودند.

امید که در دولت مهر آخر، همین شهید و همه شهیدان و پدران و مادران بزرگوارشان آن عزیز را یارایی دهند و در سایه حاکمیت او سالیان دراز در اعتلا و عزت زندگی نمایند.