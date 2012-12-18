سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله‌ استانی این مسابقات ظهر دوشنبه در تالار انتظار شهر کرمانشاه آغاز و به مدت سه روز پیگیری می شود.

در حاشیه این مسابقات حجت‌الاسلام محسن سلیمانی در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شاکرم که توفیق خدمت به قرآن را به اصحاب و مسئولین قرآنی داده است.

وی به ویژگی‌های این مسابقات اشاره کرد و افزود: این مسابقات با همکاری اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه انجام شده و به خاطر اهانتی که از سوی شیاطین به ساحت مقدس رسول اکرم ‌(ص) شد امسال این مسابقات را با شعار تطهیر در جاری قرآن، لبیک به رسول رحمت برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 80 هزار نفر از سراسر کشور حضور دارند و در مرحله استانی آن یک هزار و 600 نفر از استان کرمانشاه شرکت کرده که یک هزار و 200 نفر در مقطع سنی شکوفه ها هستند.

سلیمانی به موضوع وقف در این مسابقات اشاره کرد و گفت: از ابتدا تا انتهای مسابقات به مسئله وقف پرداخته می‌شود و امید است جامعه را با بحث تبلیغ و ترویج وقف آشنا کنیم.

وی افزود: کلیه‌ هزینه‌های برگزاری این مسابقات از محل عواید موقوفات است و این عواید از املاک دولتی (ناحیه 1)، حاج محمدتقی‌اصفهانی (ناحیه 3) و کرکوکی (ناحیه 2) که از موقوفات استانی است بابت ترویج و تبلیغ مسائل قرآنی هزینه شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از داوران این مسابقات از تهران و تعدادی از استان کرمانشاه سی و پنجمین مسابقات قرآنی استان کرمانشاه را داوری خواهند کرد.



معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور در این مراسم از مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه و معاونین فرهنگی و دستگاه‌های حامی در راستای برگزاری این مسابقات تقدیر و تشکر کرد.