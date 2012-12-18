41 طرح توسعه کشاورزی در گرگان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان توشنی ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی افزود: بانکهای عامل با سرعت و دقت بیشتری نسبت به بررسی پرونده های ارسالی اقدام نمایند تا تولید و اشتغال در شهرستان از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وی رقم اعتباری پنج طرح کشاورزی تصویب شده را بیش از 88 میلیون ریال اعلام کرد.

بومی سازی برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضروری است

امام جمعه شهرستان گنبدکاووس برلزوم بومی سازی برنامه های ستاد احیای امر به معروف ‏و نهی از منکر در این شهرستان تاکید کرد.‏

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و ‏نهی از منکر این شهرستان، گفت: سیاست های ابلاغی این ستاد بایستی براساس موقعیت جغرافیایی، ‏فرهنگ، اقوام و مذهب در هر منطقه اجرایی شود.‏



وی بابیان اینکه گنبدکاووس شهرستانی با موقعیت جغرافیایی و فرهنگی متمایز از دیگر نقاط کشور ‏است، افزود: اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر باید برنامه های خود را براساس این ‏ویژگی ها تدوین و سپس اجرایی نمایند.‏

ترویج معروفها تنها راه مقابله با منکرات است



سرپرست فرمانداری گنبدکاووس بابیان اینکه تنها راه مقابله با منکرات درجامعه ترویج معروف ها و پررنگ کردن آن در ‏اجتماع است، اضافه کرد: برای تحقق این مهم همه مسوول هستیم و باید

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محمدتقی قزل سفلی همچنین با قدردانی از تلاش های انجام شده در این ستاد، افزود: همه فعالیت ‏های فرهنگی که درسطح شهرستان انجام می شود در راستای عمل به فریضه امر به معروف و نهی از ‏منکر است.‏



وی با بیان اینکه اصل تشکیل انقلاب اسلامی یک امر ‏به معروف و نهی از منکر بوده است، گفت: دوام و بقای این نظام که همه ما مدیون آن هستیم نیز در ‏عمل به این فریضه الهی بوده است.

نهضت مطالعه مفید سبب افزایش بصیرت می شود

فرماندار گرگان با اشاره به نهضت مطالعه مفید اظهار داشت : نهضت مطالعه سبب افزایش بینش و بصیرت مردم می شود.



حیدرعلی احمدی در جلسه انجمن کتابخانه ها تاکید کرد: انجمن کتابخانه های شهرستان و همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید با ارائه طرح های سازنده پتانسیل مثبت جامعه را بکار گیرند تا بتوانیم فرهنگ مطالعه را ارتقاء بخشیم، سرانه مطالعه نسبت به جمعیت موجود پایین است



وی افزود :با مشارکت خیرین د رامر ساخت ، تجهیز ،مرمت کتابخانه ها همچنین هدیه کتابهای استفاده شده مازاد اشخاص به امور کتابخانه های شهرستان به ظرفیت سازی نهاد کتابخانه ها کمک می شود.



اعلام برنامه های هفته حمل و نقل در گلستان

رئیس ستاد گرامیداشت هفته حمل و نقل و راهداری گلستان با اشاره به برنامه های ستاد در این هفته گفت: اعزام و استقرار رسمی اکیپ های راهداری زمستانی در راه ها بویژه مناطق برفگیر و گردنه ها، شرکت در برنامه های مختلف صدا و سیما با هدف بیان اهمیت حفظ و نگهداری راه ها و آشناسازی مردم با خدمات راهداری و برگزاری مسابقه های تلویزیونی از برنامه های دیگر در این هفته است.



شورابی اضافه کرد: بازدید از راهدارخانه ها، تهیه ، توزیع و نصب بنر گرامیداشت این هفته و فرهنگ صحیح رانندگی در طول راه ها بخشی دیگر از برنامه های این اداره کل است.