سوپر استار در آستانه تمدید قرارداد/ مسی در صدر پر درآمدترین بازیکنان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت رسمی باشگاه بارسلونا اعلام کرد لیونل مسی طی چند هفته آینده قرارداد جدیدی با این باشگاه اسپانیایی به امضا خواهد رساند.

بارسا همچنین اعلام کرد ژاوی و کارلس پویول نیز برای تمدید قراردادهایشان به توافق رسیدند. قرارداد فعلی مسی در سال 2016 به اتمام می رسد اما قرارداد جدید مسی تا بعد از تولد 31 سالگی اش نیز در بارسا خواهد بود.

در این قرارداد دستمزد مسی سالانه افزایش می یابد و بدون توجه به پاداش سالانه 12.5 میلیون پوند دستمزد خالص دریافت می کند. مسی 25 ساله آخرین قرارداد بزرگ خود را در فصل 10-2009 وقتی "چیکی بگرستین" مدیر ورزشی بارسا بود به امضا رساند.

مسی سال فوق العاده ای را پشت سرگذاشت و موفق شد در سال 2012 تا به اینجا 90 گل به ثمر برساند. او همچنین در آستانه کسب چهارمین توپ طلای پیاپی خود قرار دارد. جدول 10 بازیکن ثروتمند فوتبال جهان بر اساس دستمزد سالانه شان به شرح زیر است:

1- لیونل مسی (بارسلونا) 27.5 میلیون پوند

2- دیوید بکام (بازیکن آزاد) 26.2 میلیون پوند

3- کریس رونالدو (رئال مادرید) 24.3 میلیون پوند

4- ساموئل اتوئو (آنژی ماخاچ کالا) 19.4 میلیون پوند

5- وین رونی (منچستریونایتد) 17.2 میلیون پوند

6- زلاتان ایبراهیموویچ (پاری سن ژرمن) 16 میلیون پوند

7- سرخیو آگوئرو (منچسترسیتی) 15.7 میلیون پوند

8- یایا توره (منچسترسیتی) 14.7 میلیون پوند

9- فرناندو تورس (چلسی) 13.9 میلیون پوند

10- کاکا (رئال مادرید) 12.9 میلیون پوند